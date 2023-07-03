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Минобороны Германии анонсировало поставку Киеву новой партии танков Leopard - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 03.07.2023 (обновлено: 19:25 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/leopard-1881974504.html
Минобороны Германии анонсировало поставку Киеву новой партии танков Leopard
Минобороны Германии анонсировало поставку Киеву новой партии танков Leopard - РИА Новости, 03.07.2023
Минобороны Германии анонсировало поставку Киеву новой партии танков Leopard
Киев получит десятки танков Leopard в ближайшее время, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rzeczpospolita. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:18
2023-07-03T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
борис писториус
германия
нато
leopard 2
сергей шойгу
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ВАРШАВА, 3 июл — РИА Новости. Киев получит десятки танков Leopard в ближайшее время, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rzeczpospolita.&quot;В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией&quot;, — заявил Писториус.Министр уточнил, что в новый пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро в том числе входят дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.В феврале Берлин анонсировал, что передаст Украине до 180 Leopard 1A5.Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства после начала контрнаступления ВСУ вызвали большой резонанс на Западе. Как отметил в середине июня Борис Писториус, Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный Leopard, но нарастит поставки отремонтированных.В понедельник министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за месяц украинского наступления в Донбассе и Запорожской области Вооруженные силы России уничтожили 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
https://ria.ru/20230702/leopard-1881772884.html
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в мире, украина, борис писториус, германия, нато, leopard 2, сергей шойгу, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Борис Писториус, Германия, НАТО, Leopard 2, Сергей Шойгу, Киев, Вооруженные силы Украины
Минобороны Германии анонсировало поставку Киеву новой партии танков Leopard

Глава Минобороны Германии Писториус объявил о передаче Киеву десятков танков Leopard 1A5

Минобороны России показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
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ВАРШАВА, 3 июл — РИА Новости. Киев получит десятки танков Leopard в ближайшее время, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rzeczpospolita.
«

"В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией", — заявил Писториус.

Министр уточнил, что в новый пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро в том числе входят дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
В феврале Берлин анонсировал, что передаст Украине до 180 Leopard 1A5.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
СМИ: между Германией и Польшей разразился скандал из-за танков Leopard
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Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства после начала контрнаступления ВСУ вызвали большой резонанс на Западе. Как отметил в середине июня Борис Писториус, Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный Leopard, но нарастит поставки отремонтированных.
В понедельник министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за месяц украинского наступления в Донбассе и Запорожской области Вооруженные силы России уничтожили 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБорис ПисториусГерманияНАТОLeopard 2Сергей ШойгуКиевВооруженные силы Украины
 
 
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