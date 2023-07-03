https://ria.ru/20230703/leopard-1881974504.html

Минобороны Германии анонсировало поставку Киеву новой партии танков Leopard

Минобороны Германии анонсировало поставку Киеву новой партии танков Leopard - РИА Новости, 03.07.2023

Минобороны Германии анонсировало поставку Киеву новой партии танков Leopard

Киев получит десятки танков Leopard в ближайшее время, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rzeczpospolita. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:18

2023-07-03T17:18

2023-07-03T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

борис писториус

германия

нато

leopard 2

сергей шойгу

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ВАРШАВА, 3 июл — РИА Новости. Киев получит десятки танков Leopard в ближайшее время, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rzeczpospolita."В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией", — заявил Писториус.Министр уточнил, что в новый пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро в том числе входят дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.В феврале Берлин анонсировал, что передаст Украине до 180 Leopard 1A5.Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства после начала контрнаступления ВСУ вызвали большой резонанс на Западе. Как отметил в середине июня Борис Писториус, Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный Leopard, но нарастит поставки отремонтированных.В понедельник министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за месяц украинского наступления в Донбассе и Запорожской области Вооруженные силы России уничтожили 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.

https://ria.ru/20230702/leopard-1881772884.html

украина

германия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, борис писториус, германия, нато, leopard 2, сергей шойгу, киев, вооруженные силы украины