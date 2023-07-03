https://ria.ru/20230703/leopard-1881974504.html
Минобороны Германии анонсировало поставку Киеву новой партии танков Leopard
Минобороны Германии анонсировало поставку Киеву новой партии танков Leopard - РИА Новости, 03.07.2023
Минобороны Германии анонсировало поставку Киеву новой партии танков Leopard
Киев получит десятки танков Leopard в ближайшее время, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rzeczpospolita. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:18
2023-07-03T17:18
2023-07-03T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
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борис писториус
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сергей шойгу
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ВАРШАВА, 3 июл — РИА Новости. Киев получит десятки танков Leopard в ближайшее время, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rzeczpospolita."В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией", — заявил Писториус.Министр уточнил, что в новый пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро в том числе входят дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.В феврале Берлин анонсировал, что передаст Украине до 180 Leopard 1A5.Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства после начала контрнаступления ВСУ вызвали большой резонанс на Западе. Как отметил в середине июня Борис Писториус, Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный Leopard, но нарастит поставки отремонтированных.В понедельник министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за месяц украинского наступления в Донбассе и Запорожской области Вооруженные силы России уничтожили 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
https://ria.ru/20230702/leopard-1881772884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Минобороны Германии анонсировало поставку Киеву новой партии танков Leopard
Глава Минобороны Германии Писториус объявил о передаче Киеву десятков танков Leopard 1A5