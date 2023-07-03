Премьер Польши пожаловался на отсутствие запчастей для ремонта Leopard
Моравецкий: центр по ремонту Leopard пока невозможно открыть из-за нехватки запчастей
© AP Photo / Martin MeissnerТанк Leopard 2
© AP Photo / Martin Meissner
Танк Leopard 2 . Архивное фото
ВАРШАВА, 3 июл - РИА Новости. Запуск в Польше центра по ремонту танков Leopard упирается в нехватку запчастей, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Ранее постоянный представитель Варшавы в НАТО Томаш Шатковский заявил, Польша и Германия в ближайшее время рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на поле боя на Украине. Предполагается, что новое предприятие будет находиться в городе Гливице на юге Польши. Также, по его словам, Польша имеет высокие шансы стать центром технического обслуживания и американских танков Abrams.
"Со стороны Польской группы вооружений есть вопросы, а также с немецкой стороны. Нам нужны от Германии соответственно приготовленные процедуры. Из того, что я знаю, главной проблемой является нехватка запчастей для Leopard. Тяжело говорить о ремонте Leopard в то время, когда не хватает запчастей", - сказал Моравецкий.
При этом он отметил, что Польша заинтересована в том, чтобы иметь у себя центр ремонта и сервиса танков Leopard. "Я могу подтвердить, что мы заинтересованы в том, чтобы вместе с немецкой и украинской сторонами дойти в итоге до создания такого центра ремонта Leopard", - сказал польский премьер.
Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённые силы РФ за месяц в Донбассе и Запорожской области уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".