https://ria.ru/20230703/leopard-1881943786.html

Премьер Польши пожаловался на отсутствие запчастей для ремонта Leopard

Премьер Польши пожаловался на отсутствие запчастей для ремонта Leopard - РИА Новости, 03.07.2023

Премьер Польши пожаловался на отсутствие запчастей для ремонта Leopard

Запуск в Польше центра по ремонту танков Leopard упирается в нехватку запчастей, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:30

2023-07-03T15:30

2023-07-03T15:30

россия

украина

матеуш моравецкий

польша

сергей лавров

сергей шойгу

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_31883513cfe97541592174c2718d9786.jpg

ВАРШАВА, 3 июл - РИА Новости. Запуск в Польше центра по ремонту танков Leopard упирается в нехватку запчастей, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Ранее постоянный представитель Варшавы в НАТО Томаш Шатковский заявил, Польша и Германия в ближайшее время рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на поле боя на Украине. Предполагается, что новое предприятие будет находиться в городе Гливице на юге Польши. Также, по его словам, Польша имеет высокие шансы стать центром технического обслуживания и американских танков Abrams. "Со стороны Польской группы вооружений есть вопросы, а также с немецкой стороны. Нам нужны от Германии соответственно приготовленные процедуры. Из того, что я знаю, главной проблемой является нехватка запчастей для Leopard. Тяжело говорить о ремонте Leopard в то время, когда не хватает запчастей", - сказал Моравецкий. При этом он отметил, что Польша заинтересована в том, чтобы иметь у себя центр ремонта и сервиса танков Leopard. "Я могу подтвердить, что мы заинтересованы в том, чтобы вместе с немецкой и украинской сторонами дойти в итоге до создания такого центра ремонта Leopard", - сказал польский премьер. Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённые силы РФ за месяц в Донбассе и Запорожской области уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230703/patriot-1881920127.html

россия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, матеуш моравецкий, польша, сергей лавров, сергей шойгу, нато