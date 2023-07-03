https://ria.ru/20230703/leopard-1881891232.html
Российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard
Российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard - РИА Новости, 03.07.2023
Российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard
Вооружённые силы РФ за месяц в Донбассе и Запорожской области уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов, три... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:52
2023-07-03T12:52
2023-07-03T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
запорожская область
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Вооружённые силы РФ за месяц в Донбассе и Запорожской области уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов, три вертолета, сообщил на совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.Он уточнил, что количество уничтоженных "Леопардов" практически полностью соответствует числу таких танков, поставленных Украине Польшей и Португалией. "Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения", - добавил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс, запорожская область, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Запорожская область, Сергей Шойгу
Российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard
Шойгу: российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard на трех направлениях