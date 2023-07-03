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Российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 03.07.2023 (обновлено: 14:52 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/leopard-1881891232.html
Российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard
Российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard - РИА Новости, 03.07.2023
Российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard
Вооружённые силы РФ за месяц в Донбассе и Запорожской области уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов, три... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:52
2023-07-03T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
запорожская область
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Вооружённые силы РФ за месяц в Донбассе и Запорожской области уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов, три вертолета, сообщил на совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу. &quot;Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard&quot;, - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.Он уточнил, что количество уничтоженных "Леопардов" практически полностью соответствует числу таких танков, поставленных Украине Польшей и Португалией. "Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения", - добавил министр.
донбасс
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безопасность, донбасс, запорожская область, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Запорожская область, Сергей Шойгу
Российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard

Шойгу: российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard на трех направлениях

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Вооружённые силы РФ за месяц в Донбассе и Запорожской области уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов, три вертолета, сообщил на совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«

"Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Он уточнил, что количество уничтоженных "Леопардов" практически полностью соответствует числу таких танков, поставленных Украине Польшей и Португалией.
"Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения", - добавил министр.
Что пробивает броню танка Leopard 2
13 июня, 11:28
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассЗапорожская областьСергей Шойгу
 
 
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