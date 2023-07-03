https://ria.ru/20230703/leopard-1881891232.html

Российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard

Российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard - РИА Новости, 03.07.2023

Российские военные за месяц уничтожили 16 танков Leopard

Вооружённые силы РФ за месяц в Донбассе и Запорожской области уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов, три... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:52

2023-07-03T12:52

2023-07-03T14:52

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

запорожская область

сергей шойгу

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Вооружённые силы РФ за месяц в Донбассе и Запорожской области уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов, три вертолета, сообщил на совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.Он уточнил, что количество уничтоженных "Леопардов" практически полностью соответствует числу таких танков, поставленных Украине Польшей и Португалией. "Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения", - добавил министр.

донбасс

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донбасс, запорожская область, сергей шойгу