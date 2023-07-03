https://ria.ru/20230703/lekarstva-1881816971.html

Завод "Дальхимфарм" передал тонну препаратов бойцам СВО и жителям Белгорода

Завод "Дальхимфарм" передал тонну препаратов бойцам СВО и жителям Белгорода - РИА Новости, 03.07.2023

Завод "Дальхимфарм" передал тонну препаратов бойцам СВО и жителям Белгорода

Завод "Дальхимфарм" отправил из Хабаровска тонну препаратов для нужд бойцов в зону специальной военной операции на Украине и российский Белгород, сообщила РИА... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:32

2023-07-03T08:32

2023-07-03T08:32

надежные люди

хабаровск

белгород

россия

ирина гусева

общество

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ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Завод "Дальхимфарм" отправил из Хабаровска тонну препаратов для нужд бойцов в зону специальной военной операции на Украине и российский Белгород, сообщила РИА Новости исполнительный директор предприятия Ирина Гусева. "Мы сформировали груз для ребят наших. Это в основном таблетные формы - жаропонижающие, обезболивающие, противоаллергические препараты. Кроме того, для лечебных учреждений - это также анальгетики, против аллергии, антибиотики, обеззараживающие средства, анестетики. Мы отправляем в зону СВО - 2,5 "куба" и 3,5 - в Белгород... Это на миллион рублей препаратов. Здесь 25 наименований лекарственных препаратов разных форм. Это наша продукция, которую мы выпускаем ежедневно. Можем себе позволить оказать помощь", - рассказала Гусева. В число препаратов вошли известные: аспирин, беллалгин, димедрол, левомицетин, азитромицин, фурацилин, натрия тиосульфат, атропин, валериана, новокаин и другие. Все препараты необходимы в лечении, применяются постоянно, указала Гусева. "Это все очень хорошее лекарственные препараты, качественные, которые помогают. Пусть они простые, но они действенные", - уточнила она. Гусева отметила, что это уже пятый "груз помощи" военнослужащим с начала спецоперации. Кроме медпрепаратов заводчане собирали и продукты питания. "У нас тоже пять человек находятся в зоне СВО с завода. Три человека добровольцами пошли, кроме этих пяти по мобилизации. Слесари в основном, операторы инспекционных машин. Кроме того, сейчас на подготовке на сборах находятся шесть человек. Поэтому, мы не стоим в стороне, мы вместе со всей страной", - рассказала исполнительный директор предприятия. ОАО "Дальхимфарм" - старейшее предприятие России, правопреемник Хабаровского Химфармзавода, созданного в 1939 году. Производство расположено в Хабаровске. Предприятие входит в десятку ведущих российских фармпроизводителей и специализируется на выпуске готовых лекарственных средств. Ежегодно реализует препаратов на сумму до 3 миллиардов рублей, сообщила Гусева. В сутки завод выпускает порядка 24 тысяч упаковок ампул, 28 тысяч коробок инфузионных растворов, до 60 тысяч коробок различных таблеток, уточнила она. Дальний Восток не потребляет даже месячный объем продукции лекарств, 90% уходят для реализации во все регионы России и на экспорт в Казахстан, Узбекистан, Японию, США, Монголию. В Америке востребованы настойки элеутерококка и аралии. Кроме того, для штатов "Дальхимфарм" готовит по спецзаказу сложный растительный экстракт из 10 видов лекарственных трав и ягод, где в состав входят в том числе боярышник, лимонник, рябина, калина, солодка, элеутерококк, чага. Всего США заказывает несколько тонн настоев в году. В Японию завод ежегодно экспортирует до 900 килограммов порошка чаги.

https://ria.ru/20230703/dron-1881806593.html

https://ria.ru/20230627/lugansk-1880697379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

хабаровск, белгород, россия, ирина гусева, общество