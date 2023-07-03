Рейтинг@Mail.ru
КамАЗ запустил по трассе М-11 еще три беспилотных грузовика - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 03.07.2023 (обновлено: 17:03 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/kamaz-1881954305.html
КамАЗ запустил по трассе М-11 еще три беспилотных грузовика
КамАЗ запустил по трассе М-11 еще три беспилотных грузовика - РИА Новости, 03.07.2023
КамАЗ запустил по трассе М-11 еще три беспилотных грузовика
Еще три беспилотных КамАЗа начали перевозить грузы по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, в общей сложности на маршруте сейчас шесть таких автомобилей,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:06
2023-07-03T17:03
камаз (завод)
авто
технологии
россия
санкт-петербург
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878022634_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_baf9169759ee5fb864f7be2b61a350f5.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Еще три беспилотных КамАЗа начали перевозить грузы по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, в общей сложности на маршруте сейчас шесть таких автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя."Еще три вышли с первого июля, как мы и обещали. Сейчас на трассе шесть беспилотных автомобилей", — заявили в компании.Как пояснили в КамАЗе, пять машин выполняют коммерческие перевозки грузов, шестая — отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества работы.Впервые беспилотные КамАЗы появились на М-11 14 июня. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР). Пока все установленные процедуры для участия в ней прошли только автомобили КамАЗа.Аналогичным производством занимается еще одно отечественное предприятие — "Сберавтотех", которое скоро выпустит свои модели на трассу.Минтранс продвигает проект "Беспилотные логистические коридоры" как стратегическую инициативу. Он разработан в рамках реализации стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках экспериментально-правового режима на М-11, лягут в основу и будущих транспортно-логистических коридоров. К 2030 году беспилотные перевозки планируется организовать на 19,5 тысячи километров федеральных дорог.
https://ria.ru/20230614/kamaz-1878064475.html
россия
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878022634_176:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c3e28b5db8542741b885ab5ea4d8be94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камаз (завод), авто, технологии, россия, санкт-петербург, москва
КамАЗ (завод), Авто, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Москва
КамАЗ запустил по трассе М-11 еще три беспилотных грузовика

КамАЗ увеличил число беспилотных грузовиков на трассе М-11 с трех до шести

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву
Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Еще три беспилотных КамАЗа начали перевозить грузы по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, в общей сложности на маршруте сейчас шесть таких автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя.
"Еще три вышли с первого июля, как мы и обещали. Сейчас на трассе шесть беспилотных автомобилей", — заявили в компании.
Как пояснили в КамАЗе, пять машин выполняют коммерческие перевозки грузов, шестая — отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества работы.
Впервые беспилотные КамАЗы появились на М-11 14 июня. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР). Пока все установленные процедуры для участия в ней прошли только автомобили КамАЗа.
Аналогичным производством занимается еще одно отечественное предприятие — "Сберавтотех", которое скоро выпустит свои модели на трассу.
Минтранс продвигает проект "Беспилотные логистические коридоры" как стратегическую инициативу. Он разработан в рамках реализации стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках экспериментально-правового режима на М-11, лягут в основу и будущих транспортно-логистических коридоров. К 2030 году беспилотные перевозки планируется организовать на 19,5 тысячи километров федеральных дорог.
Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Конструктор "КамАЗа" рассказал о преимуществах беспилотных автомобилей
14 июня, 14:57
 
КамАЗ (завод)АвтоТехнологииРоссияСанкт-ПетербургМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала