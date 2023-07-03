https://ria.ru/20230703/kamaz-1881954305.html

КамАЗ запустил по трассе М-11 еще три беспилотных грузовика

КамАЗ запустил по трассе М-11 еще три беспилотных грузовика - РИА Новости, 03.07.2023

КамАЗ запустил по трассе М-11 еще три беспилотных грузовика

Еще три беспилотных КамАЗа начали перевозить грузы по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, в общей сложности на маршруте сейчас шесть таких автомобилей,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:06

2023-07-03T16:06

2023-07-03T17:03

камаз (завод)

авто

технологии

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Еще три беспилотных КамАЗа начали перевозить грузы по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, в общей сложности на маршруте сейчас шесть таких автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя."Еще три вышли с первого июля, как мы и обещали. Сейчас на трассе шесть беспилотных автомобилей", — заявили в компании.Как пояснили в КамАЗе, пять машин выполняют коммерческие перевозки грузов, шестая — отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества работы.Впервые беспилотные КамАЗы появились на М-11 14 июня. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР). Пока все установленные процедуры для участия в ней прошли только автомобили КамАЗа.Аналогичным производством занимается еще одно отечественное предприятие — "Сберавтотех", которое скоро выпустит свои модели на трассу.Минтранс продвигает проект "Беспилотные логистические коридоры" как стратегическую инициативу. Он разработан в рамках реализации стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках экспериментально-правового режима на М-11, лягут в основу и будущих транспортно-логистических коридоров. К 2030 году беспилотные перевозки планируется организовать на 19,5 тысячи километров федеральных дорог.

https://ria.ru/20230614/kamaz-1878064475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

камаз (завод), авто, технологии, россия, санкт-петербург, москва