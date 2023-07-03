https://ria.ru/20230703/iran-1881945755.html

Членство Ирана в ШОС выгодно для обеих сторон, считают в МИД республики

Членство Ирана в ШОС выгодно для обеих сторон, считают в МИД республики - РИА Новости, 03.07.2023

Членство Ирана в ШОС выгодно для обеих сторон, считают в МИД республики

Принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон, заявил на... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:37

2023-07-03T15:37

2023-07-03T15:37

в мире

иран

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон, заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, слова которого приводит агентство Fars. "Членство Ирана в ШОС отвечает интересам обеих сторон - как Ирана, так и организации и ее членов… Это позитивное событие может усилить ценность ШОС как важной региональной организации. Это изменение будет соответствовать интересам всех стран-членов и усилит процесс регионализма", – сказал Канаани. Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявлял, что прием Ирана в организацию в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.

https://ria.ru/20230530/shos-1874958162.html

https://ria.ru/20230505/revolyutsiya-1869921398.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, шос