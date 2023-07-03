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Членство Ирана в ШОС выгодно для обеих сторон, считают в МИД республики - РИА Новости, 03.07.2023
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15:37 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/iran-1881945755.html
Членство Ирана в ШОС выгодно для обеих сторон, считают в МИД республики
Членство Ирана в ШОС выгодно для обеих сторон, считают в МИД республики - РИА Новости, 03.07.2023
Членство Ирана в ШОС выгодно для обеих сторон, считают в МИД республики
Принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон, заявил на... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:37
2023-07-03T15:37
в мире
иран
шос
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон, заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, слова которого приводит агентство Fars. "Членство Ирана в ШОС отвечает интересам обеих сторон - как Ирана, так и организации и ее членов… Это позитивное событие может усилить ценность ШОС как важной региональной организации. Это изменение будет соответствовать интересам всех стран-членов и усилит процесс регионализма", – сказал Канаани. Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявлял, что прием Ирана в организацию в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.
https://ria.ru/20230530/shos-1874958162.html
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в мире, иран, шос
В мире, Иран, ШОС
Членство Ирана в ШОС выгодно для обеих сторон, считают в МИД республики

Представитель МИД Канаани заявил, что членство Ирана в ШОС отвечает интересам обеих сторон

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон, заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, слова которого приводит агентство Fars.
«
"Членство Ирана в ШОС отвечает интересам обеих сторон - как Ирана, так и организации и ее членов… Это позитивное событие может усилить ценность ШОС как важной региональной организации. Это изменение будет соответствовать интересам всех стран-членов и усилит процесс регионализма", – сказал Канаани.
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Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявлял, что прием Ирана в организацию в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.
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