https://ria.ru/20230703/granitsa-1881810294.html

В Польше украинца задержали за попытку перевести через границу эфиопов

В Польше украинца задержали за попытку перевести через границу эфиопов - РИА Новости, 03.07.2023

В Польше украинца задержали за попытку перевести через границу эфиопов

Польские пограничники задержали гражданина Украины за попытку провезти через границу с Белоруссией пятерых эфиопов. Об этом сообщается в Twitter службы. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T05:38

2023-07-03T05:38

2023-07-03T06:27

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Польские пограничники задержали гражданина Украины за попытку провезти через границу с Белоруссией пятерых эфиопов. Об этом сообщается в Twitter службы."Пограничной службой на участке Дубиче-Церкевне за пособничество задержан гражданин Украины, который перевозил пятерых граждан Эфиопии", — говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что 1 июля в Польшу через Белоруссию попытались пробраться 187 человек, среди которых оказались граждане Сомали и Ирана. В Белоруссию из них вернулись 45 человек.Ранее министр внутренних дел и администрации Польши сообщил, что в связи с напряженной ситуацией границу с соседней республикой усилят, разместив там 500 полицейских.

https://ria.ru/20230531/belorussiya-1875274019.html

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