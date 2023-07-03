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В Польше украинца задержали за попытку перевести через границу эфиопов - РИА Новости, 03.07.2023
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05:38 03.07.2023 (обновлено: 06:27 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/granitsa-1881810294.html
В Польше украинца задержали за попытку перевести через границу эфиопов
В Польше украинца задержали за попытку перевести через границу эфиопов - РИА Новости, 03.07.2023
В Польше украинца задержали за попытку перевести через границу эфиопов
Польские пограничники задержали гражданина Украины за попытку провезти через границу с Белоруссией пятерых эфиопов. Об этом сообщается в Twitter службы. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T05:38
2023-07-03T06:27
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польша
белоруссия
украина
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Польские пограничники задержали гражданина Украины за попытку провезти через границу с Белоруссией пятерых эфиопов. Об этом сообщается в Twitter службы."Пограничной службой на участке Дубиче-Церкевне за пособничество задержан гражданин Украины, который перевозил пятерых граждан Эфиопии", — говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что 1 июля в Польшу через Белоруссию попытались пробраться 187 человек, среди которых оказались граждане Сомали и Ирана. В Белоруссию из них вернулись 45 человек.Ранее министр внутренних дел и администрации Польши сообщил, что в связи с напряженной ситуацией границу с соседней республикой усилят, разместив там 500 полицейских.
https://ria.ru/20230531/belorussiya-1875274019.html
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в мире, польша, белоруссия, украина
В мире, Польша, Белоруссия, Украина
В Польше украинца задержали за попытку перевести через границу эфиопов

Пограничная служба Польши заявила о задержании украинца, перевозившего пятерых эфиопов

© Фото : @mon_gov_pl/TwitterГраница Польши и Белоруссии
Граница Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : @mon_gov_pl/Twitter
Граница Польши и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Польские пограничники задержали гражданина Украины за попытку провезти через границу с Белоруссией пятерых эфиопов. Об этом сообщается в Twitter службы.
«
"Пограничной службой на участке Дубиче-Церкевне за пособничество задержан гражданин Украины, который перевозил пятерых граждан Эфиопии", — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что 1 июля в Польшу через Белоруссию попытались пробраться 187 человек, среди которых оказались граждане Сомали и Ирана. В Белоруссию из них вернулись 45 человек.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши сообщил, что в связи с напряженной ситуацией границу с соседней республикой усилят, разместив там 500 полицейских.
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