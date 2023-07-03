https://ria.ru/20230703/evropa-1881763822.html

Европе пора взяться за ум: центры принятия решений определены

Европе пора взяться за ум: центры принятия решений определены - РИА Новости, 03.07.2023

Европе пора взяться за ум: центры принятия решений определены

Александр Лукашенко заявил, что уже отметил на военной карте координаты целей, по которым в случае чего будет применено тактическое ядерное оружие. Это те самые РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:01

россия

белоруссия

украина

александр лукашенко

евросоюз

в мире

аналитика

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Александр Лукашенко заявил, что уже отметил на военной карте координаты целей, по которым в случае чего будет применено тактическое ядерное оружие. Это те самые "центры принятия решений", про которые так любят шутить на Украине. "Координаты этих центров нам до миллиметра известны", — предупредил президент Белоруссии.Дальность наших тактических ракет составляет до 500 километров. Нетрудно прикинуть, что все цели, которые мог отметить президент Белоруссии, находятся на территории Европы. Хуже всего ситуация выглядит для Польши. Германия, впрочем, тоже недалеко. Эти недружественные, мягко говоря, страны получили полезный и внятный сигнал.Все полтора года, что идет СВО, мы можем в реале наблюдать, как работает ядерное сдерживание. Информатаки с украинской стороны не должны сбивать с толку. Наличие огромного ядерного арсенала позволяет России успешно вести боевые действия и освобождать все новые территории, несмотря на то, что это ой как не нравится США и их вассалам. Мировая гегемония Вашингтона сломалась именно в этот момент — когда они не смогли развязать против нас полноценную войну и остались отсиживаться за океаном.Не менее важно напоминать о существующем балансе сил и европейцам. Их естественный страх американцы долгое время забивали сказками о том, что Россия вот-вот применит тактическое ядерное оружие на Украине. Почему на Украине? А потому что не в Европе. Значит, жители ЕС могут ничего не бояться и смело отправлять танки и снаряды вэсэушникам.Сегодня эта страшилка ушла из информационного поля. Никто в нее больше не верит. России нет никакого резона применять ядерное оружие на Украине — это наша земля, зачем ее разорять? Если уж применять, то за границей. Передача ТЯО в Белоруссию — это еще один сигнал западным партнерам. Он сразу же был ими услышан.В Германии принялись судорожно подсчитывать число наших тактических ядерных боезарядов и насчитали их около двух тысяч — в десять раз больше, чем у США.В США обратили внимание на язвительную реплику Лукашенко о том, что процесс перемещения ТЯО на территорию Белоруссии был успешно скрыт от западных разведок: "Не отследили". В Польше просто забились в истерике — все последние агрессивные заявления их руководства объясняются банальным страхом.Рупор британских разведструктур — депутат Боб Сили призвал перестать недооценивать угрозу применения Россией тактического ядерного оружия. Заодно там обострилась паранойя насчет подводных кабелей: если их повредить, то остров будет практически заблокирован, это действительно серьезная уязвимость Великобритании.Постепенно дошло даже до Байдена. "Когда я тут два года назад говорил, что река Колорадо может высохнуть, на меня смотрели как на чокнутого, — поведал он недавно донорам демпартии. — Потом так же на меня смотрели, когда я сказал, что боюсь, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Но это реально".Параллельно притихли те американские неоконы, которые больше года несли в массы идею о том, что "Путин блефует". Уже несколько месяцев, как их вообще не слыхать. Наоборот, в американском инфополе стали аккуратно вбрасывать идеи насчет того, что "Вашингтону необходимо закончить игру на Украине". Делает это главный военно-аналитический институт — RAND Corporation.Западных противников больше всего напрягает "туман войны", наведенный вокруг нашего ядерного арсенала. Успешная переброска ТЯО в Белоруссию оказалась абсолютно непредсказуемой и непрозрачной для западного руководства."После того как Россия приостановила участие в ДОВСЕ, нарастает обеспокоенность насчет того, что она может абсолютно бесконтрольно перемещать куда угодно свое ядерное оружие, — тревожится Бруно Летте, советник Фонда Маршалла по безопасности и обороне. — Это плохо для мира и безопасности, было бы лучше, если бы Договор по-прежнему исполнялся".Невольно вспоминается легендарная операция "Анадырь", в ходе которой в обстановке строжайшей секретности Москве удалось перебросить ядерные ракеты аж на Кубу. Тоже тогда "не отследили" американские партнеры.Отдельно "туман войны" окутывает и фигуру самого Александра Лукашенко. Загадочный "диктатор", бессменный лидер маленькой страны умудрился — не без помощи России, естественно, — успешно отбиться от глобалистской гидры.Для нас Лукашенко — классический типаж советского руководителя, хоть кино про него снимай. Для Запада — "окутанная тайной загадка внутри головоломки". Да тут еще его участие в интриге с Пригожиным, которая привела к тому, что в Белоруссии оказались тысячи профессиональных бойцов.Сегодня этот человек находится "в одном телефонном звонке" от ядерной кнопки. Что у него на уме? Как он распорядится этой властью? Над этим сегодня тщетно ломают голову в мировых столицах.

https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

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https://ria.ru/20230701/polsha-1881563149.html

https://ria.ru/20230630/zapad-1881536047.html

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россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, евросоюз, в мире, аналитика