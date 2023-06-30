https://ria.ru/20230630/belorussiya-1881542994.html
Лукашенко пообещал ответить на любую угрозу независимости Белоруссии
Лукашенко пообещал ответить на любую угрозу независимости Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2023
Лукашенко пообещал ответить на любую угрозу независимости Белоруссии
Белоруссия ответит адекватно на любую реальную угрозу своей независимости, целостности и безопасности, заявил в на собрании президент республики Александр... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:51
2023-06-30T18:51
2023-06-30T19:05
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Белоруссия ответит адекватно на любую реальную угрозу своей независимости, целостности и безопасности, заявил в на собрании президент республики Александр Лукашенко. "Если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальной угрозой, мы, даже не раздумывая, ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу", - приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко, которые он произнес на торжественном собрании в преддверии Дня независимости, отмечаемого 3 июля. По его словам, Минску "до миллиметра известны" координаты центров принятия решений. "Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах", - приводит слова белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".Президент Белоруссии обратил внимание на то, что сейчас страны Евросоюза, США ускоренными темпами вооружают Польшу - тем самым, указал Лукашенко, превращая страну в следующий после Украины прокси-полигон в противостоянии с Минском и Москвой."Польскому правительству стоит подумать своей головой. И прежде всего о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами, а это расходный материал. Учите историю, соседи. Ближайшие к нам страны Балтии просто поражают своим самоубийственным упорством в стремлении стать ударным отрядом НАТО, - отметил Лукашенко. - Но ростом не вышли. Пока им отведена роль подпевал и провокаторов. Да, это реалии. Но реальность и в том, что они наши соседи. Там живут люди, похожие на нас. Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в худом мире".
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, сша, нато
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, США, НАТО
Лукашенко пообещал ответить на любую угрозу независимости Белоруссии
Лукашенко: Белоруссия адекватно ответит на любую угрозу независимости и целостности