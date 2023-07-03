https://ria.ru/20230703/diversanty-1882007303.html

В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов

В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 03.07.2023

В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов

Российские войска уничтожили украинских диверсантов под селом Дорожнянка в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T19:32

2023-07-03T19:32

2023-07-03T19:55

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

россия

владимир рогов

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинских диверсантов под селом Дорожнянка в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинская ДРГ уничтожена под селом Дорожнянка, расположенным между городами Гуляйполе и Пологи", — сказал собеседник агентства.По его словам, российские военные держат активную оборону и отбивают атаки армии противника по всей линии фронта. Накануне Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второй попытке масштабного контрнаступления в Запорожской области, которое может начаться "со дня на день". Украинское командование может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа, отметил общественник. С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На минувшей неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что продвижение их войск идет тяжело.Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак украинская армия потеряла 18 самолетов и вертолетов, а также 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard.

https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

киев

россия

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запорожская область, киев, россия, владимир рогов, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, михаил подоляк, владимир зеленский