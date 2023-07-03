https://ria.ru/20230703/danilov-1881840940.html
Данилов опозорился из-за слов о России
Данилов опозорился из-за слов о России - РИА Новости, 03.07.2023
Данилов опозорился из-за слов о России
Читатели Bild высмеяли секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявившего, что Россия прекратит свое существование и распадется на... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:18
2023-07-03T10:18
2023-07-03T10:30
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Читатели Bild высмеяли секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявившего, что Россия прекратит свое существование и распадется на отдельные государства.На странице издания в Twitter не разделили надежд Данилова."Он под чем-то?" — задался вопросом пользователь."У опубликовавшего это интервью нет никакого уважения к себе", — заметил второй."У Данилова, должно быть, вторая фамилия — Бербок", — пошутил третий."Что этот клоун несет", — возмутился читатель."Скорее, развалится Украина", — резюмировали в дискуссии.Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня . Однако президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска несут большие потери и у них не получается достигнуть успеха.
https://ria.ru/20230511/ukraina-1870941696.html
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россия, украина, алексей данилов, bild, совет национальной безопасности и обороны украины, twitter
Россия, Украина, Алексей Данилов, Bild, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Twitter
Данилов опозорился из-за слов о России
Читатели Bild высмеяли секретаря СНБО Данилова за слова о будущем России
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Читатели Bild
высмеяли секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявившего, что Россия прекратит свое существование и распадется на отдельные государства.
На странице издания в Twitter не разделили надежд Данилова.
"Он под чем-то?" — задался вопросом пользователь.
"У опубликовавшего это интервью нет никакого уважения к себе", — заметил второй.
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"У Данилова, должно быть, вторая фамилия — Бербок", — пошутил третий.
"Что этот клоун несет", — возмутился читатель.
"Скорее, развалится Украина", — резюмировали в дискуссии.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня . Однако президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска несут большие потери и у них не получается достигнуть успеха.
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