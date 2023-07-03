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Постпред России в ШОС рассказала о приоритете БРИКС во внешней политике - РИА Новости, 03.07.2023
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06:53 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/briks-1881812356.html
Постпред России в ШОС рассказала о приоритете БРИКС во внешней политике
Постпред России в ШОС рассказала о приоритете БРИКС во внешней политике - РИА Новости, 03.07.2023
Постпред России в ШОС рассказала о приоритете БРИКС во внешней политике
Укрепление сотрудничества в рамках БРИКС является одним из приоритетов внешней политики России, заявила в понедельник советник-посланник посольства РФ в КНР,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T06:53
2023-07-03T06:53
в мире
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китай
бразилия
шос
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ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Укрепление сотрудничества в рамках БРИКС является одним из приоритетов внешней политики России, заявила в понедельник советник-посланник посольства РФ в КНР, постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина. "Укрепление сотрудничества в рамках БРИКС является одним из приоритетов нынешней российской внешней политики, что отражено в нескольких внешнеполитических доктринах и концепциях", - сказала Степкина, выступая на 11-ом Всемирном форуме мира. Она также отметила, что в России отмечают значительный интерес, который проявляют к БРИКС большое количество стран. "Этот факт демонстрирует абсолютную жизнеспособность и большую привлекательность таких концепций БРИКС, как инклюзивность, открытость и взаимоуважение, посылает позитивный сигнал о возрастающей роли стран БРИКС на международной арене", - сказала она. По словам Степкиной, мировой порядок XXI века будет во многом определяться качеством таких стратегических партнерств, в которых, как и в БРИКС, преобладает дух открытости, солидарности, равенства, взаимопонимания, инклюзивности и справедливости, а также теми, кто руководствуется желанием сделать мир безопасным, справедливым, стабильным и процветающим. БРИКС объединяет такие страны как Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Среди кандидатов на вступление - Иран, Аргентина, Алжир. Также многие страны заявили о желании присоединиться к объединению.
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в мире, россия, китай, бразилия, шос, брикс
В мире, Россия, Китай, Бразилия, ШОС, БРИКС
Постпред России в ШОС рассказала о приоритете БРИКС во внешней политике

Постпред России в ШОС назвала сотрудничество с БРИКС одним из приоритетов внешней политики

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Символика БРИКС. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Укрепление сотрудничества в рамках БРИКС является одним из приоритетов внешней политики России, заявила в понедельник советник-посланник посольства РФ в КНР, постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина.
«
"Укрепление сотрудничества в рамках БРИКС является одним из приоритетов нынешней российской внешней политики, что отражено в нескольких внешнеполитических доктринах и концепциях", - сказала Степкина, выступая на 11-ом Всемирном форуме мира.
Она также отметила, что в России отмечают значительный интерес, который проявляют к БРИКС большое количество стран.
"Этот факт демонстрирует абсолютную жизнеспособность и большую привлекательность таких концепций БРИКС, как инклюзивность, открытость и взаимоуважение, посылает позитивный сигнал о возрастающей роли стран БРИКС на международной арене", - сказала она.
По словам Степкиной, мировой порядок XXI века будет во многом определяться качеством таких стратегических партнерств, в которых, как и в БРИКС, преобладает дух открытости, солидарности, равенства, взаимопонимания, инклюзивности и справедливости, а также теми, кто руководствуется желанием сделать мир безопасным, справедливым, стабильным и процветающим.
БРИКС объединяет такие страны как Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Среди кандидатов на вступление - Иран, Аргентина, Алжир. Также многие страны заявили о желании присоединиться к объединению.
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