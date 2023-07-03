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Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 03.07.2023 (обновлено: 14:51 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/a50-1881893936.html
Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач спецоперации
Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023
Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач спецоперации
Летающие радары А-50 (самолеты ДРЛОиУ), участвующие в спецоперации, необходимо модернизировать для повышения эффективности решения задач, заявил министр обороны РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:00
2023-07-03T14:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
а-50
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Летающие радары А-50 (самолеты ДРЛОиУ), участвующие в спецоперации, необходимо модернизировать для повышения эффективности решения задач, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. "На рассмотрение выносится два вопроса. Первый касается выполнения Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева государственного контракта на ремонт и модернизацию самолета А-50. Данные летающие радары применяются в специальной военной операции. Своевременная модернизация парка этих авиационных комплексов значительно повысит эффективность группировок войск в решении стоящих перед ними задач", - сказал Шойгу.
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безопасность, россия, сергей шойгу, а-50, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, А-50, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач спецоперации

Шойгу: модернизация самолетов А-50 значительно повысит эффективность решения задач СВО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Летающие радары А-50 (самолеты ДРЛОиУ), участвующие в спецоперации, необходимо модернизировать для повышения эффективности решения задач, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
«
"На рассмотрение выносится два вопроса. Первый касается выполнения Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева государственного контракта на ремонт и модернизацию самолета А-50. Данные летающие радары применяются в специальной военной операции. Своевременная модернизация парка этих авиационных комплексов значительно повысит эффективность группировок войск в решении стоящих перед ними задач", - сказал Шойгу.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 июля, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуА-50Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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