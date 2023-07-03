https://ria.ru/20230703/a50-1881893936.html

Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач спецоперации

Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023

Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач спецоперации

Летающие радары А-50 (самолеты ДРЛОиУ), участвующие в спецоперации, необходимо модернизировать для повышения эффективности решения задач, заявил министр обороны РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:00

2023-07-03T13:00

2023-07-03T14:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

а-50

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Летающие радары А-50 (самолеты ДРЛОиУ), участвующие в спецоперации, необходимо модернизировать для повышения эффективности решения задач, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. "На рассмотрение выносится два вопроса. Первый касается выполнения Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева государственного контракта на ремонт и модернизацию самолета А-50. Данные летающие радары применяются в специальной военной операции. Своевременная модернизация парка этих авиационных комплексов значительно повысит эффективность группировок войск в решении стоящих перед ними задач", - сказал Шойгу.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, а-50, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)