https://ria.ru/20230702/yunesko-1881748813.html

В Совфеде рассказали, зачем США решили вернуться в ЮНЕСКО

В Совфеде рассказали, зачем США решили вернуться в ЮНЕСКО - РИА Новости, 02.07.2023

В Совфеде рассказали, зачем США решили вернуться в ЮНЕСКО

Решение Вашингтона вернуться в ЮНЕСКО связано с желанием США внедрять в организации свои "стандарты и правила", написал глава комитета Совфеда по международным... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T14:59

2023-07-02T14:59

2023-07-02T14:59

культура

сша

григорий карасин

юнеско

совет федерации рф

выход сша из юнеско

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Решение Вашингтона вернуться в ЮНЕСКО связано с желанием США внедрять в организации свои "стандарты и правила", написал глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале. "Новость о возвращении США в ЮНЕСКО заставляет задуматься о целях и последствиях. С момента образования самой организации в 1946 году Вашингтон уже дважды покидал её при (Рональде) Рейгане и (Дональде) Трампе и задолжал немалую сумму по взносам", - написал политик. По мнению законодателя, решение США об активизации на этом направлении, "конечно же, связано со стремлением повелевать, внедрять и здесь свои правила и стандарты". "Хотелось бы ошибиться, но жизнь сделала нас реалистами", - заключил Карасин.

https://ria.ru/20230404/yunesko-1862787414.html

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Ольга Фомченкова

сша, григорий карасин, юнеско, совет федерации рф, выход сша из юнеско