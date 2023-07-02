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В Совфеде рассказали, зачем США решили вернуться в ЮНЕСКО - РИА Новости, 02.07.2023
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Культура
 
14:59 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/yunesko-1881748813.html
В Совфеде рассказали, зачем США решили вернуться в ЮНЕСКО
В Совфеде рассказали, зачем США решили вернуться в ЮНЕСКО - РИА Новости, 02.07.2023
В Совфеде рассказали, зачем США решили вернуться в ЮНЕСКО
Решение Вашингтона вернуться в ЮНЕСКО связано с желанием США внедрять в организации свои "стандарты и правила", написал глава комитета Совфеда по международным... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T14:59
2023-07-02T14:59
культура
сша
григорий карасин
юнеско
совет федерации рф
выход сша из юнеско
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Решение Вашингтона вернуться в ЮНЕСКО связано с желанием США внедрять в организации свои "стандарты и правила", написал глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале. "Новость о возвращении США в ЮНЕСКО заставляет задуматься о целях и последствиях. С момента образования самой организации в 1946 году Вашингтон уже дважды покидал её при (Рональде) Рейгане и (Дональде) Трампе и задолжал немалую сумму по взносам", - написал политик. По мнению законодателя, решение США об активизации на этом направлении, "конечно же, связано со стремлением повелевать, внедрять и здесь свои правила и стандарты". "Хотелось бы ошибиться, но жизнь сделала нас реалистами", - заключил Карасин.
https://ria.ru/20230404/yunesko-1862787414.html
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сша, григорий карасин, юнеско, совет федерации рф, выход сша из юнеско
Культура, США, Григорий Карасин, ЮНЕСКО, Совет Федерации РФ, Выход США из ЮНЕСКО
В Совфеде рассказали, зачем США решили вернуться в ЮНЕСКО

Сенатор Карасин: США решили вернуться в ЮНЕСКО для установления своих правил

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Решение Вашингтона вернуться в ЮНЕСКО связано с желанием США внедрять в организации свои "стандарты и правила", написал глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.
«
"Новость о возвращении США в ЮНЕСКО заставляет задуматься о целях и последствиях. С момента образования самой организации в 1946 году Вашингтон уже дважды покидал её при (Рональде) Рейгане и (Дональде) Трампе и задолжал немалую сумму по взносам", - написал политик.
По мнению законодателя, решение США об активизации на этом направлении, "конечно же, связано со стремлением повелевать, внедрять и здесь свои правила и стандарты".
"Хотелось бы ошибиться, но жизнь сделала нас реалистами", - заключил Карасин.
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