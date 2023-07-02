https://ria.ru/20230702/voda-1881782352.html

Воду жителям Кривого Рога подают почасово, заявили в офисе Зеленского

Воду жителям Кривого Рога подают почасово, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 02.07.2023

Воду жителям Кривого Рога подают почасово, заявили в офисе Зеленского

Вода жителям Кривого Рога Днепропетровской области Украины после подрыва Каховской гидроэлектростанции подается почасово, написал в телеграм-канале заместитель... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T20:11

2023-07-02T20:11

2023-07-02T20:11

кривой рог

украина

алексей кулеба

владимир зеленский

александр вилкул

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Вода жителям Кривого Рога Днепропетровской области Украины после подрыва Каховской гидроэлектростанции подается почасово, написал в телеграм-канале заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба. Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления. Предприятия города частично приостановили свою работу из-за ситуации с водой. "Город Кривой Рог - вода есть, подается почасово. Продолжается строительства магистрального водопровода "Ингулец -" Южное " - масштабный проект, который позволит дать воду двум районам. Ему - максимум внимания и сил от местной и областной власти", - написал Кулеба в своем телеграм-канале. По его словам, восстановлена централизованная подача воды в город Покров Днепропетровской области. Он отметил, что в Никополе система водоснабжения работает на 30%, проводится восстановление и модернизация системы. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230627/yazva-1880610454.html

https://ria.ru/20230616/voda-1878615668.html

кривой рог

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кривой рог, украина, алексей кулеба, владимир зеленский, александр вилкул, следственный комитет россии (ск рф)