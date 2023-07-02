Рейтинг@Mail.ru
Воду жителям Кривого Рога подают почасово, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/voda-1881782352.html
Воду жителям Кривого Рога подают почасово, заявили в офисе Зеленского
Воду жителям Кривого Рога подают почасово, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 02.07.2023
Воду жителям Кривого Рога подают почасово, заявили в офисе Зеленского
Вода жителям Кривого Рога Днепропетровской области Украины после подрыва Каховской гидроэлектростанции подается почасово, написал в телеграм-канале заместитель... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T20:11
2023-07-02T20:11
кривой рог
украина
алексей кулеба
владимир зеленский
александр вилкул
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_0:217:2591:1674_1920x0_80_0_0_57bb392b8fc943cc98f8a9c81cf8673a.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Вода жителям Кривого Рога Днепропетровской области Украины после подрыва Каховской гидроэлектростанции подается почасово, написал в телеграм-канале заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба. Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления. Предприятия города частично приостановили свою работу из-за ситуации с водой. "Город Кривой Рог - вода есть, подается почасово. Продолжается строительства магистрального водопровода "Ингулец -" Южное " - масштабный проект, который позволит дать воду двум районам. Ему - максимум внимания и сил от местной и областной власти", - написал Кулеба в своем телеграм-канале. По его словам, восстановлена централизованная подача воды в город Покров Днепропетровской области. Он отметил, что в Никополе система водоснабжения работает на 30%, проводится восстановление и модернизация системы. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230627/yazva-1880610454.html
https://ria.ru/20230616/voda-1878615668.html
кривой рог
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_44:0:2345:1726_1920x0_80_0_0_7081a3f08a99c91c6fe4bf724ce5f9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кривой рог, украина, алексей кулеба, владимир зеленский, александр вилкул, следственный комитет россии (ск рф)
Кривой Рог, Украина, Алексей Кулеба, Владимир Зеленский, Александр Вилкул, Следственный комитет России (СК РФ)
Воду жителям Кривого Рога подают почасово, заявили в офисе Зеленского

Замглавы офиса Зеленского: воду в Кривой Рог после ЧП на Каховской ГЭС подают почасово

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Вода жителям Кривого Рога Днепропетровской области Украины после подрыва Каховской гидроэлектростанции подается почасово, написал в телеграм-канале заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба.
Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления. Предприятия города частично приостановили свою работу из-за ситуации с водой.
Сибирская язва
Россельхознадзор назвал риски по сибирской язве после ЧС на Каховской ГЭС
27 июня, 03:37
"Город Кривой Рог - вода есть, подается почасово. Продолжается строительства магистрального водопровода "Ингулец -" Южное " - масштабный проект, который позволит дать воду двум районам. Ему - максимум внимания и сил от местной и областной власти", - написал Кулеба в своем телеграм-канале.
По его словам, восстановлена централизованная подача воды в город Покров Днепропетровской области. Он отметил, что в Никополе система водоснабжения работает на 30%, проводится восстановление и модернизация системы.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
В Кривом Роге заявили о сверхсложной ситуации с водой из-за разрушения ГЭС
16 июня, 13:23
 
Кривой РогУкраинаАлексей КулебаВладимир ЗеленскийАлександр ВилкулСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала