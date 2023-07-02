https://ria.ru/20230702/tvitter-1881704078.html

Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter

Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter - РИА Новости, 02.07.2023

Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что увеличивает лимиты на количество постов, которые смогут ежедневно читать пользователи социальной сети. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T01:36

2023-07-02T01:36

2023-07-02T01:36

в мире

технологии

илон маск

twitter

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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что увеличивает лимиты на количество постов, которые смогут ежедневно читать пользователи социальной сети. Об ограничениях он объявил в субботу, объяснив их необходимостью борьбы со "скрепингом" - автоматизированным сбором массивов данных. "Теперь до 10 тысяч, одной тысячи и полутысячи", - написал он в Twitter, имея в виду количество постов, которые смогут за сутки прочитать владельцы верифицированного, неверифицированного и нового неверефицированного аккаунтов соответственно. Изначально ограничения были установлены на уровне шести тысяч, 600 и 300, затем повышены Маском до восьми тысяч, 800 и 400. В пятницу он заявил, что "скрепингом" – сбором данных – в Twitter "чрезвычайно агрессивно" занимаются несколько сотен организаций, и спросил у пользователей совета, как бороться с подобной практикой, сказывающейся на качестве работы социальной сети.

https://ria.ru/20230601/twitter-1875662583.html

https://ria.ru/20230630/musk-1881361813.html

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в мире, технологии, илон маск, twitter