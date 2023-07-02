"Петра I на них не хватает". Путин неожиданно высказался о Швеции
Президент России Владимир Путин напомнил Швеции о Петре I после акции с сожжением Корана
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
Президент России Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин раскритиковал Швецию после акции с сожжением Корана. Видео из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
"В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает", — отметил глава государства.
"В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает", — отметил глава государства.
Во время недавнего визита в Дагестан Путин посетил Джума-мечеть в Дербенте, где получил в подарок Коран от помощника муфтия республики Запира Салимова.
Полиция Швеции разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. При этом премьер-министр Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".
Полиция Швеции разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. При этом премьер-министр Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".
В тот же день акция состоялась: мужчина публично вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. МИД России назвал инцидент позорным нарушением прав верующих.