https://ria.ru/20230702/putin-1881746605.html

"Петра I на них не хватает". Путин неожиданно высказался о Швеции

"Петра I на них не хватает". Путин неожиданно высказался о Швеции - РИА Новости, 02.07.2023

"Петра I на них не хватает". Путин неожиданно высказался о Швеции

Президент Владимир Путин раскритиковал Швецию после акции с сожжением Корана. Видео из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" опубликовал... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T14:36

2023-07-02T14:36

2023-07-02T19:27

в мире

швеция

дербент

владимир путин

павел зарубин

петр i

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин раскритиковал Швецию после акции с сожжением Корана. Видео из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. "В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает", — отметил глава государства.Во время недавнего визита в Дагестан Путин посетил Джума-мечеть в Дербенте, где получил в подарок Коран от помощника муфтия республики Запира Салимова. Полиция Швеции разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. При этом премьер-министр Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина публично вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. МИД России назвал инцидент позорным нарушением прав верующих.

https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html

швеция

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в мире, швеция, дербент, владимир путин, павел зарубин, петр i