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"Петра I на них не хватает". Путин неожиданно высказался о Швеции - РИА Новости, 02.07.2023
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14:36 02.07.2023 (обновлено: 19:27 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/putin-1881746605.html
"Петра I на них не хватает". Путин неожиданно высказался о Швеции
"Петра I на них не хватает". Путин неожиданно высказался о Швеции - РИА Новости, 02.07.2023
"Петра I на них не хватает". Путин неожиданно высказался о Швеции
Президент Владимир Путин раскритиковал Швецию после акции с сожжением Корана. Видео из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" опубликовал... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T14:36
2023-07-02T19:27
в мире
швеция
дербент
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин раскритиковал Швецию после акции с сожжением Корана. Видео из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. "В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает", — отметил глава государства.Во время недавнего визита в Дагестан Путин посетил Джума-мечеть в Дербенте, где получил в подарок Коран от помощника муфтия республики Запира Салимова. Полиция Швеции разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. При этом премьер-министр Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина публично вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. МИД России назвал инцидент позорным нарушением прав верующих.
https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html
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в мире, швеция, дербент, владимир путин, павел зарубин, петр i
В мире, Швеция, Дербент, Владимир Путин, Павел Зарубин, Петр I
"Петра I на них не хватает". Путин неожиданно высказался о Швеции

Президент России Владимир Путин напомнил Швеции о Петре I после акции с сожжением Корана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
Президент России Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин раскритиковал Швецию после акции с сожжением Корана. Видео из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

"В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает", — отметил глава государства.
Во время недавнего визита в Дагестан Путин посетил Джума-мечеть в Дербенте, где получил в подарок Коран от помощника муфтия республики Запира Салимова.

Полиция Швеции разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. При этом премьер-министр Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".
В тот же день акция состоялась: мужчина публично вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. МИД России назвал инцидент позорным нарушением прав верующих.
Салван Момика во время акции около мечети в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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В миреШвецияДербентВладимир ПутинПавел ЗарубинПетр I
 
 
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