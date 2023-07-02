https://ria.ru/20230702/paris-1881780973.html

Туристы отменили почти четверть бронирований в Париже из-за беспорядков

Туристы отменили почти четверть бронирований в Париже из-за беспорядков - РИА Новости, 02.07.2023

Туристы отменили почти четверть бронирований в Париже из-за беспорядков

От одной пятой до четверти бронирований иностранных туристов были отменены в Париже в начале июля из-за беспорядков, кризис может повлиять на Олимпийские игры в РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T19:58

2023-07-02T19:58

2023-07-02T19:58

в мире

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

париж

франция

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ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. От одной пятой до четверти бронирований иностранных туристов были отменены в Париже в начале июля из-за беспорядков, кризис может повлиять на Олимпийские игры в следующем году, заявил в интервью Франс Пресс глава туристического бюро Парижа Жан-Франсуа Риаль. "Сегодня в Париже в связи с беспорядками отменены уже тысячи бронирований. На начало июля, я думаю, у нас уже около 20-25% отмен в Париже среди международных клиентов, и я не удивлюсь, если это будут те же цифры для всей Франции", - сказал он. Риаль добавил, что события могут повлиять на Олимпиаду в 2024 году в Париже, аудитория которой семейная, с детьми. "Подобные инциденты отпугивают американских клиентов, то же самое и с японцами. Исторически это две группы клиентов, наиболее чувствительные к вопросам безопасности. И американцы, в частности, зачастую менее информированы, чем другие", - считает глава турбюро Парижа. Он пояснил, что сокращение числа американских туристов будет болезненным для туристического сектора, поскольку они заменяют российских и китайских туристов, которые больше не приезжают. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По информации минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, париж, франция