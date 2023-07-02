https://ria.ru/20230702/paris-1881780973.html
Туристы отменили почти четверть бронирований в Париже из-за беспорядков
Туристы отменили почти четверть бронирований в Париже из-за беспорядков - РИА Новости, 02.07.2023
Туристы отменили почти четверть бронирований в Париже из-за беспорядков
От одной пятой до четверти бронирований иностранных туристов были отменены в Париже в начале июля из-за беспорядков, кризис может повлиять на Олимпийские игры в РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T19:58
2023-07-02T19:58
2023-07-02T19:58
в мире
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
париж
франция
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ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. От одной пятой до четверти бронирований иностранных туристов были отменены в Париже в начале июля из-за беспорядков, кризис может повлиять на Олимпийские игры в следующем году, заявил в интервью Франс Пресс глава туристического бюро Парижа Жан-Франсуа Риаль. "Сегодня в Париже в связи с беспорядками отменены уже тысячи бронирований. На начало июля, я думаю, у нас уже около 20-25% отмен в Париже среди международных клиентов, и я не удивлюсь, если это будут те же цифры для всей Франции", - сказал он. Риаль добавил, что события могут повлиять на Олимпиаду в 2024 году в Париже, аудитория которой семейная, с детьми. "Подобные инциденты отпугивают американских клиентов, то же самое и с японцами. Исторически это две группы клиентов, наиболее чувствительные к вопросам безопасности. И американцы, в частности, зачастую менее информированы, чем другие", - считает глава турбюро Парижа. Он пояснил, что сокращение числа американских туристов будет болезненным для туристического сектора, поскольку они заменяют российских и китайских туристов, которые больше не приезжают. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По информации минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
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в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, париж, франция
В мире, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Париж, Франция
Туристы отменили почти четверть бронирований в Париже из-за беспорядков
FP: иностранные туристы отменили до 25 процентов бронирований в Париже из-за беспорядков
ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. От одной пятой до четверти бронирований иностранных туристов были отменены в Париже в начале июля из-за беспорядков, кризис может повлиять на Олимпийские игры в следующем году, заявил в интервью Франс Пресс глава туристического бюро Парижа Жан-Франсуа Риаль.
"Сегодня в Париже в связи с беспорядками отменены уже тысячи бронирований. На начало июля, я думаю, у нас уже около 20-25% отмен в Париже среди международных клиентов, и я не удивлюсь, если это будут те же цифры для всей Франции", - сказал он.
Беспорядки во Франции
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
Риаль добавил, что события могут повлиять на Олимпиаду в 2024 году в Париже, аудитория которой семейная, с детьми.
"Подобные инциденты отпугивают американских клиентов, то же самое и с японцами. Исторически это две группы клиентов, наиболее чувствительные к вопросам безопасности. И американцы, в частности, зачастую менее информированы, чем другие", - считает глава турбюро Парижа.
Он пояснил, что сокращение числа американских туристов будет болезненным для туристического сектора, поскольку они заменяют российских и китайских туристов, которые больше не приезжают.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции
вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По информации минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта