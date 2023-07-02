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"Она одержима". В Сети разозлились из-за заявления фон дер Ляйен по Украине - РИА Новости, 02.07.2023
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06:18 02.07.2023 (обновлено: 15:14 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/oderzhimost-1881711024.html
"Она одержима". В Сети разозлились из-за заявления фон дер Ляйен по Украине
"Она одержима". В Сети разозлились из-за заявления фон дер Ляйен по Украине - РИА Новости, 02.07.2023
"Она одержима". В Сети разозлились из-за заявления фон дер Ляйен по Украине
Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о совместной со Швецией поддержке Украины. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T06:18
2023-07-02T15:14
в мире
украина
швеция
европа
виктор орбан
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о совместной со Швецией поддержке Украины.&quot;Дорогой премьер-министр Швеции, на протяжении шести месяцев вы помогали сохранять железное единство Европы в поддержке Украины&quot;, — написала фон дер Ляйен в своем микроблоге.Однако пользователи со скепсисом отнеслись к словам политика."Очередной твит, в котором она упоминает Украину. Она просто одержима", — отметил Tilen JK."Ты — напасть для Европы", — прокомментировал T."ЕС сломан", — написал Marco."Нам не нужна Украина", — высказался cristiano tognazzolo."Ты должна быть в тюрьме!" — разозлился Fulder Mox.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял в Twitter Урсулу фон дер Ляйен за обращение к странам — членам ЕС с просьбой о выделении дополнительных средств на нужды Украины.
https://ria.ru/20230519/lyayen-1872894058.html
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в мире, украина, швеция, европа, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
В мире, Украина, Швеция, Европа, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен
"Она одержима". В Сети разозлились из-за заявления фон дер Ляйен по Украине

Пользователи Twitter назвали главу ЕК фон дер Ляйен одержимой из-за слов об Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о совместной со Швецией поддержке Украины.
«

"Дорогой премьер-министр Швеции, на протяжении шести месяцев вы помогали сохранять железное единство Европы в поддержке Украины", — написала фон дер Ляйен в своем микроблоге.

Однако пользователи со скепсисом отнеслись к словам политика.
"Очередной твит, в котором она упоминает Украину. Она просто одержима", — отметил Tilen JK.
"Ты — напасть для Европы", — прокомментировал T.
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