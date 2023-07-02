https://ria.ru/20230702/oderzhimost-1881711024.html

"Она одержима". В Сети разозлились из-за заявления фон дер Ляйен по Украине

"Она одержима". В Сети разозлились из-за заявления фон дер Ляйен по Украине - РИА Новости, 02.07.2023

"Она одержима". В Сети разозлились из-за заявления фон дер Ляйен по Украине

Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о совместной со Швецией поддержке Украины. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T06:18

2023-07-02T06:18

2023-07-02T15:14

в мире

украина

швеция

европа

виктор орбан

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_0:147:3077:1878_1920x0_80_0_0_4e5890c0087e0866b14d253a16f4ab92.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о совместной со Швецией поддержке Украины."Дорогой премьер-министр Швеции, на протяжении шести месяцев вы помогали сохранять железное единство Европы в поддержке Украины", — написала фон дер Ляйен в своем микроблоге.Однако пользователи со скепсисом отнеслись к словам политика."Очередной твит, в котором она упоминает Украину. Она просто одержима", — отметил Tilen JK."Ты — напасть для Европы", — прокомментировал T."ЕС сломан", — написал Marco."Нам не нужна Украина", — высказался cristiano tognazzolo."Ты должна быть в тюрьме!" — разозлился Fulder Mox.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял в Twitter Урсулу фон дер Ляйен за обращение к странам — членам ЕС с просьбой о выделении дополнительных средств на нужды Украины.

https://ria.ru/20230519/lyayen-1872894058.html

https://ria.ru/20230507/podderzhka-1870261558.html

украина

швеция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, швеция, европа, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен