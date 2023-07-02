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"Она одержима". В Сети разозлились из-за заявления фон дер Ляйен по Украине
"Она одержима". В Сети разозлились из-за заявления фон дер Ляйен по Украине - РИА Новости, 02.07.2023
"Она одержима". В Сети разозлились из-за заявления фон дер Ляйен по Украине
Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о совместной со Швецией поддержке Украины. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T06:18
2023-07-02T06:18
2023-07-02T15:14
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о совместной со Швецией поддержке Украины."Дорогой премьер-министр Швеции, на протяжении шести месяцев вы помогали сохранять железное единство Европы в поддержке Украины", — написала фон дер Ляйен в своем микроблоге.Однако пользователи со скепсисом отнеслись к словам политика."Очередной твит, в котором она упоминает Украину. Она просто одержима", — отметил Tilen JK."Ты — напасть для Европы", — прокомментировал T."ЕС сломан", — написал Marco."Нам не нужна Украина", — высказался cristiano tognazzolo."Ты должна быть в тюрьме!" — разозлился Fulder Mox.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял в Twitter Урсулу фон дер Ляйен за обращение к странам — членам ЕС с просьбой о выделении дополнительных средств на нужды Украины.
https://ria.ru/20230519/lyayen-1872894058.html
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в мире, украина, швеция, европа, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
В мире, Украина, Швеция, Европа, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен
"Она одержима". В Сети разозлились из-за заявления фон дер Ляйен по Украине
Пользователи Twitter назвали главу ЕК фон дер Ляйен одержимой из-за слов об Украине