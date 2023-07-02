https://ria.ru/20230702/nlo-1881713755.html

Эксперты рассказали об отношении традиционных религий к вере в НЛО

Эксперты рассказали об отношении традиционных религий к вере в НЛО - РИА Новости, 02.07.2023

Эксперты рассказали об отношении традиционных религий к вере в НЛО

В день НЛО представители традиционных конфессий рассказали РИА Новости, что Священные Писания не исключают существования разумных существ за пределами Земли. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T08:30

2023-07-02T08:30

2023-07-02T08:30

религия

религия

общество

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В день НЛО представители традиционных конфессий рассказали РИА Новости, что Священные Писания не исключают существования разумных существ за пределами Земли. Всемирный день неопознанного летающего объекта (НЛО), или же день уфолога, отмечается последователями околонаучного течения "уфологов" 2 июля. Он установлен на годовщину так называемого "Розуэлльского инцидента" в США, спровоцировавшего увлеченность общества НЛО: 2 июля 1947 года недалеко от города Розуэлл в американском штате Нью-Мексико разбился некий летательный аппарат, который многие считают "летающей тарелкой". В различных источниках получила популярность версия, что объект, разбившийся близ города Розуэлл, был внеземным кораблем, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило. "Может ли Бог создать жизнь на других планетах? Бог может всё. Но есть ли это? Позитивное знание в прямом хорошем научном смысле этого слова – это изучение того, что есть, а не того, что может быть. Что есть – мы изучаем. А чего нет – ну, может быть, Господь нам даст ходить на голове, тогда будем ходить, ногами размахивать по воздуху, а головой топать по земле", – сказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). При этом, отметил он, так называемым инопланетянам и их "уфологическому" поиску посвящена глава в авторитетном и достаточно сжатом суждении иеромонаха Серафима (Роуза) "Православие и религия будущего". "Заметим, что это – противопоставление православия безбожной религии будущего, такое предупреждение. Там есть целая глава про НЛО и веру в инопланетные существа. В ней достаточно ясно объясняется, что эти тенденции – это форма беснования, так скажем, без одержимости. Вредоносные силы невидимого мира, которые мы называем бесами или демонами, себя так проявляют и возбуждают человеческий интерес", – сказал иеромонах. Тем не менее, православные верующие и духовенство обязаны откликаться на возникающие у людей вопросы такого рода о существовании внеземной жизни, подытожил Маркиш. Муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Денис Мухутдинов сообщил, что некоторые изречения Корана позволяют судить о том, что обитаемые миры множественны. "Если рассматривать вопрос о существовании внеземных цивилизаций с точки зрения религии Ислам, то ни в Священном Писании мусульман, в Священном Коране, ни в изречениях пророка Мухаммада, мир и благословение Всевышнего, ничего об этом не говорится. Конкретно не говорится, что нет, они не существуют или же да, они существуют, вот там живут, на такой планете обитают в таких-то условиях – такого нет. Тем не менее, если мы обратимся к Священному Писанию и взглянем на самую первую суру Фатиха, открывающую в Священном Коране, то в ней сказано: "хвала Всевышнему Аллаху, господу миров", то есть не одного мира, а миров, их много. Что, в свою очередь, конечно же, наталкивает на размышления о том, что наверняка во всей огромной галактике мы не единственные умные и разумные существа", – рассказал он. Тем не менее, по его словам, вера в инопланетных существ не является обязательной в религии Ислам. "Это не ключевой вопрос, и поэтому здесь каждый правоверный мусульманин вправе сам выбирать, верить в них или же не верить. Если ты не будешь в них верить, ничего в этом страшного нет, и никто тебя за это осуждать не будет, если ты веришь – соответственно, то же самое", – добавил он. Сам же Мухутдинов признался РИА Новости, что придерживается мнения, что наверняка во всей огромной галактике, где существуют триллионы звёзд, люди далеко не одни и не единственные разумные существа. "Это уже моё мнение, я все-таки придерживаюсь такого мнения, я больше верю в них, чем не верю", – сказал он. "В Священном Коране не раз встречаются следующие строки: "Хвала Аллаху, Господу миров...". Под словом "миров" в данном случае подразумеваются миры людей, джиннов, ангелов, мир душ и многие другие миры. О некоторых из них есть четкое повествование в Коране и изречениях пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего). Например, об ангелах в Писании приводится: "У каждого из вас, поистине, есть ангелы, охраняющие. (Они - ) благородные писари. Они знают все, что вы делаете" (Св. Коран, 82:10–12). Также в Коране можно найти четкие сведения о джиннах: "Мы сотворили человека (Адама) из глины, ровной грязи, а джиннов сотворили Мы еще до этого из пламени горячего ветра" (Св. Коран, 15:26, 27)", – пояснил РИА Новости, в свою очередь, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Он отметил, что о других мирах, которые могут существовать в том числе и за пределами нашей планеты, ведомо только Всевышнему Аллаху, и поэтому "утверждать об их существовании или отрицать его мы не можем". Руководитель департамента Федерации еврейских общин России по работе с правоохранительными учреждениями Аарон Гуревич рассказал РИА Новости, что в Торе ничего не сказано о жизни на других планетах: то есть, с этой точки зрения, она может быть, но это не подтверждается. Поэтому говорить о ее невозможности – значит ограничивать возможности Творца; однако важнее здесь, по его мнению – вопрос свободы выбора у разумных существ. "С другой стороны, на Земле есть разные виды животных, птиц, насекомых – живой мир многообразен. Зачем создавать подобных существ на других планетах? Но еще встает вопрос, и он гораздо важнее: что если где-то могут быть существа разумные, то у них уж точно нет свободы выбора. Тора была передана именно в этот наш человеческий мир для исполнения или неисполнения со стороны кого то, отрицающего заповеди. Он отрицает волю Творца – осуществляет свободу выбора", – сказал он. Сознанием, заключил в беседе с агентством представитель Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Бато-лама Дугаров, обладают все разумные существа, которые живут не только инстинктами – в том числе и обитающие за пределами нашей планеты. "Все, что есть разумное – это и есть сознание. Конечно, у всех живых существ есть сознание, в том числе и у животных. Если разумным будет существо, (обнаруженное за пределами Земли – ред.) – у него будет сознание. Комар, например, живет только инстинктами, а разумные существа – это те, которые живут не только ими", – сказал лама РИА Новости.

https://ria.ru/20220702/nlo-1799660145.html

https://ria.ru/20230613/ufo-1877269939.html

https://ria.ru/20230113/nlo-1844523267.html

https://ria.ru/20230702/psikhologiya-1881707486.html

https://ria.ru/20210808/inoplanetyane-1744749173.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, общество