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В Турции в понедельник обсудят заявку Швеции в НАТО, сообщил источник
В Турции в понедельник обсудят заявку Швеции в НАТО, сообщил источник - РИА Новости, 02.07.2023
В Турции в понедельник обсудят заявку Швеции в НАТО, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник со своим кабинетом министров заявку Швеции на членство в НАТО, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T16:56
2023-07-02T16:56
2023-07-02T16:56
в мире
швеция
финляндия
турция
реджеп тайип эрдоган
нато
попытка вооруженного мятежа
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АНКАРА, 2 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник со своим кабинетом министров заявку Швеции на членство в НАТО, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Завтра состоится заседание кабмина под председательством президента. Помимо социальных, экономических вопросов, будет вынесена на обсуждение заявка Швеции в НАТО на фоне последней акции по сожжению Корана и предстоящего саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля", - сообщил собеседник агентства. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
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в мире, швеция, финляндия, турция, реджеп тайип эрдоган, нато, попытка вооруженного мятежа
В мире, Швеция, Финляндия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Попытка вооруженного мятежа
В Турции в понедельник обсудят заявку Швеции в НАТО, сообщил источник
Эрдоган обсудит с правительством Турции заявку Швеции в НАТО в понедельник