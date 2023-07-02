https://ria.ru/20230702/napadenie-1881736601.html

В Гааге напали на посольство Белоруссии

В Гааге напали на посольство Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2023

В Гааге напали на посольство Белоруссии

Посольство Белоруссии в Гааге подверглось нападению вандалов, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T12:53

2023-07-02T12:53

2023-07-02T14:38

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ГААГА, 2 июл — РИА Новости. Посольство Белоруссии в Гааге подверглось нападению вандалов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Инцидент произошел минувшей ночью. Злоумышленники расписали стены здания черными и красными граффити. Кроме того, в нескольких окнах выбили стекла.Сотрудники посольства сейчас отмывают стены. Один из них рассказал агентству, что полиция уже задержала подозреваемого, ведется расследование. От официального комментария посольство Белоруссии в Нидерландах отказалось.

https://ria.ru/20230609/krym-1877251898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, гаага, нидерланды