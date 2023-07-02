Рейтинг@Mail.ru
В Гааге напали на посольство Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 02.07.2023 (обновлено: 14:38 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/napadenie-1881736601.html
В Гааге напали на посольство Белоруссии
В Гааге напали на посольство Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2023
В Гааге напали на посольство Белоруссии
Посольство Белоруссии в Гааге подверглось нападению вандалов, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:53
2023-07-02T14:38
в мире
белоруссия
гаага
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881742191_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54ccc7d38fb7e1c2d4f3ad3568a2abab.jpg
ГААГА, 2 июл — РИА Новости. Посольство Белоруссии в Гааге подверглось нападению вандалов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Инцидент произошел минувшей ночью. Злоумышленники расписали стены здания черными и красными граффити. Кроме того, в нескольких окнах выбили стекла.Сотрудники посольства сейчас отмывают стены. Один из них рассказал агентству, что полиция уже задержала подозреваемого, ведется расследование. От официального комментария посольство Белоруссии в Нидерландах отказалось.
https://ria.ru/20230609/krym-1877251898.html
белоруссия
гаага
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Посольство Белоруссии после атаки вандалов в Гааге
Посольство Белоруссии после атаки вандалов в Гааге
2023-07-02T12:53
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881742191_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_65c2c4267f117a3bb9cb63514aac272f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, гаага, нидерланды
В мире, Белоруссия, Гаага, Нидерланды
В Гааге напали на посольство Белоруссии

В Гааге минувшей ночью вандалы напали на посольство Белоруссии

Читать ria.ru в
ГААГА, 2 июл — РИА Новости. Посольство Белоруссии в Гааге подверглось нападению вандалов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Инцидент произошел минувшей ночью. Злоумышленники расписали стены здания черными и красными граффити. Кроме того, в нескольких окнах выбили стекла.
Сотрудники посольства сейчас отмывают стены. Один из них рассказал агентству, что полиция уже задержала подозреваемого, ведется расследование.
От официального комментария посольство Белоруссии в Нидерландах отказалось.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Сенатор заявил, что суд в Гааге юридически признал Крым российским
9 июня, 15:48
 
В миреБелоруссияГаагаНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала