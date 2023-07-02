https://ria.ru/20230702/napadenie-1881736601.html
В Гааге напали на посольство Белоруссии
В Гааге напали на посольство Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2023
В Гааге напали на посольство Белоруссии
Посольство Белоруссии в Гааге подверглось нападению вандалов, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:53
2023-07-02T12:53
2023-07-02T14:38
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гаага
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ГААГА, 2 июл — РИА Новости. Посольство Белоруссии в Гааге подверглось нападению вандалов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Инцидент произошел минувшей ночью. Злоумышленники расписали стены здания черными и красными граффити. Кроме того, в нескольких окнах выбили стекла.Сотрудники посольства сейчас отмывают стены. Один из них рассказал агентству, что полиция уже задержала подозреваемого, ведется расследование. От официального комментария посольство Белоруссии в Нидерландах отказалось.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Посольство Белоруссии после атаки вандалов в Гааге
Посольство Белоруссии после атаки вандалов в Гааге
2023-07-02T12:53
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, гаага, нидерланды
В мире, Белоруссия, Гаага, Нидерланды
В Гааге напали на посольство Белоруссии
В Гааге минувшей ночью вандалы напали на посольство Белоруссии
ГААГА, 2 июл — РИА Новости. Посольство Белоруссии в Гааге подверглось нападению вандалов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Инцидент произошел минувшей ночью. Злоумышленники расписали стены здания черными и красными граффити. Кроме того, в нескольких окнах выбили стекла.
Сотрудники посольства сейчас отмывают стены. Один из них рассказал агентству, что полиция уже задержала подозреваемого, ведется расследование.
От официального комментария посольство Белоруссии в Нидерландах
отказалось.
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