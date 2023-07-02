https://ria.ru/20230702/migranty-1881707654.html
Эксперт заявил о наличии климатических мигрантов в России
Эксперт заявил о наличии климатических мигрантов в России - РИА Новости, 02.07.2023
Эксперт заявил о наличии климатических мигрантов в России
В России уже есть люди, которые при выборе жилья учитывают изменение климата, предпочитая менее жаркие места, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T03:45
2023-07-02T03:45
2023-07-02T10:08
общество
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россия
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алексей кокорин
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климат
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В России уже есть люди, которые при выборе жилья учитывают изменение климата, предпочитая менее жаркие места, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин."Они уже есть. Наглядный пример, может быть, отчасти шутливый. Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата", — сказал Кокорин.По его словам, сейчас в Краснодарском крае температуры могут подниматься выше 40 градусов, что очень вредно для пожилых людей, много лет проживших на Севере.Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать парниковые газы от деятельности человека и естественный фактор — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо, который повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.
https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html
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общество, краснодарский край, россия, чукотка, алексей кокорин, оон, климат
Общество, Краснодарский край, Россия, Чукотка, Алексей Кокорин, ООН, Климат
Эксперт заявил о наличии климатических мигрантов в России
Климатолог Кокорин: первые климатические мигранты в России уже появились