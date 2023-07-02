https://ria.ru/20230702/kuleba-1881751219.html
Кулеба попытался жестко ответить Орбану и опозорился
Кулеба попытался жестко ответить Орбану и опозорился - РИА Новости, 02.07.2023
Кулеба попытался жестко ответить Орбану и опозорился
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в резкой форме ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который говорил о том, что Украина потеряла суверенитет и... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:26
2023-07-02T15:26
2023-07-02T16:29
в мире
украина
венгрия
европа
виктор орбан
дмитрий кулеба
bild
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в резкой форме ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который говорил о том, что Украина потеряла суверенитет и не может воевать без поддержки Запада, пишет Bild."Мы с самого начала слышали, что Украина обречена. Каждый раз, когда мы добиваемся успеха на поле боя, эти голоса стихают, но потом возвращаются. Это все бла-бла-бла", — сказал он.Пользователи Twitter осудили министра за такой выпад."Бла-бла-бла"… Что ж, очень высокоинтеллектуально!" — написал один из пользователей."Украина привыкла только получать деньги, но не вести дискуссии. Поэтому все, что не касается финансов, для них является "бла-бла-бла", — заметил второй."Для Украины ВСЕ — бла-бла-бла, если это не танки, самолеты или миллиарды евро! И такие болваны, как украинский министр, хотят вступить в ЕС и НАТО? Они должны сначала научиться порядочности!" — поддержал третий."Можно спросить, кто из них двоих более квалифицирован? Государственный деятель, противостоящий давлению всей Европы и мировых СМИ, или обычный промоутер нацистского режима?" — задался вопросом читатель."А мне кажется, именно потому, что Орбан у власти, в Венгрии все хорошо", — заключили участники дискуссии.По словам Владимира Путина, Запад многие годы создавал из Украины "анти-Россию", а блок НАТО распахнул перед ней двери. Но, напомнил российский лидер, когда Украина получила самостоятельность, в Декларации о независимости было написано, что это нейтральное государство.
https://ria.ru/20230701/kuleba-1881656848.html
https://ria.ru/20230629/orban-1881190677.html
украина
венгрия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_40436f61465f04d9d5d0d2cc5cee24a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, дмитрий кулеба, bild, twitter, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Дмитрий Кулеба, Bild, Twitter, Евросоюз
Кулеба попытался жестко ответить Орбану и опозорился
Глава МИД Украины Кулеба ответил Орбану на слова о суверенитете фразой "бла-бла-бла"
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в резкой форме ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который говорил о том, что Украина потеряла суверенитет и не может воевать без поддержки Запада, пишет Bild
.
"Мы с самого начала слышали, что Украина обречена. Каждый раз, когда мы добиваемся успеха на поле боя, эти голоса стихают, но потом возвращаются. Это все бла-бла-бла", — сказал он.
Пользователи Twitter
осудили министра за такой выпад.
"Бла-бла-бла"… Что ж, очень высокоинтеллектуально!" — написал один из пользователей.
Кулеба потребовал от Запада не совершать ошибку Меркель
"Украина привыкла только получать деньги, но не вести дискуссии. Поэтому все, что не касается финансов, для них является "бла-бла-бла", — заметил второй.
"Для Украины ВСЕ — бла-бла-бла, если это не танки, самолеты или миллиарды евро! И такие болваны, как украинский министр, хотят вступить в ЕС и НАТО? Они должны сначала научиться порядочности!" — поддержал третий.
"Можно спросить, кто из них двоих более квалифицирован? Государственный деятель, противостоящий давлению всей Европы и мировых СМИ, или обычный промоутер нацистского режима?" — задался вопросом читатель.
"А мне кажется, именно потому, что Орбан у власти, в Венгрии все хорошо", — заключили участники дискуссии.
По словам Владимира Путина, Запад многие годы создавал из Украины "анти-Россию", а блок НАТО распахнул перед ней двери. Но, напомнил российский лидер, когда Украина
получила самостоятельность, в Декларации о независимости было написано, что это нейтральное государство.
"А что случилось?" Орбан потроллил фон дер Ляйен из-за Украины