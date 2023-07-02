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Кулеба попытался жестко ответить Орбану и опозорился - РИА Новости, 02.07.2023
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15:26 02.07.2023 (обновлено: 16:29 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/kuleba-1881751219.html
Кулеба попытался жестко ответить Орбану и опозорился
Кулеба попытался жестко ответить Орбану и опозорился - РИА Новости, 02.07.2023
Кулеба попытался жестко ответить Орбану и опозорился
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в резкой форме ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который говорил о том, что Украина потеряла суверенитет и... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:26
2023-07-02T16:29
в мире
украина
венгрия
европа
виктор орбан
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в резкой форме ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который говорил о том, что Украина потеряла суверенитет и не может воевать без поддержки Запада, пишет Bild."Мы с самого начала слышали, что Украина обречена. Каждый раз, когда мы добиваемся успеха на поле боя, эти голоса стихают, но потом возвращаются. Это все бла-бла-бла", — сказал он.Пользователи Twitter осудили министра за такой выпад."Бла-бла-бла"… Что ж, очень высокоинтеллектуально!" — написал один из пользователей."Украина привыкла только получать деньги, но не вести дискуссии. Поэтому все, что не касается финансов, для них является "бла-бла-бла", — заметил второй."Для Украины ВСЕ — бла-бла-бла, если это не танки, самолеты или миллиарды евро! И такие болваны, как украинский министр, хотят вступить в ЕС и НАТО? Они должны сначала научиться порядочности!" — поддержал третий."Можно спросить, кто из них двоих более квалифицирован? Государственный деятель, противостоящий давлению всей Европы и мировых СМИ, или обычный промоутер нацистского режима?" — задался вопросом читатель."А мне кажется, именно потому, что Орбан у власти, в Венгрии все хорошо", — заключили участники дискуссии.По словам Владимира Путина, Запад многие годы создавал из Украины "анти-Россию", а блок НАТО распахнул перед ней двери. Но, напомнил российский лидер, когда Украина получила самостоятельность, в Декларации о независимости было написано, что это нейтральное государство.
https://ria.ru/20230701/kuleba-1881656848.html
https://ria.ru/20230629/orban-1881190677.html
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в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, дмитрий кулеба, bild, twitter, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Дмитрий Кулеба, Bild, Twitter, Евросоюз
Кулеба попытался жестко ответить Орбану и опозорился

Глава МИД Украины Кулеба ответил Орбану на слова о суверенитете фразой "бла-бла-бла"

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в резкой форме ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который говорил о том, что Украина потеряла суверенитет и не может воевать без поддержки Запада, пишет Bild.
"Мы с самого начала слышали, что Украина обречена. Каждый раз, когда мы добиваемся успеха на поле боя, эти голоса стихают, но потом возвращаются. Это все бла-бла-бла", — сказал он.
Пользователи Twitter осудили министра за такой выпад.
"Бла-бла-бла"… Что ж, очень высокоинтеллектуально!" — написал один из пользователей.
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"Украина привыкла только получать деньги, но не вести дискуссии. Поэтому все, что не касается финансов, для них является "бла-бла-бла", — заметил второй.
"Для Украины ВСЕ — бла-бла-бла, если это не танки, самолеты или миллиарды евро! И такие болваны, как украинский министр, хотят вступить в ЕС и НАТО? Они должны сначала научиться порядочности!" — поддержал третий.
"Можно спросить, кто из них двоих более квалифицирован? Государственный деятель, противостоящий давлению всей Европы и мировых СМИ, или обычный промоутер нацистского режима?" — задался вопросом читатель.
"А мне кажется, именно потому, что Орбан у власти, в Венгрии все хорошо", — заключили участники дискуссии.
По словам Владимира Путина, Запад многие годы создавал из Украины "анти-Россию", а блок НАТО распахнул перед ней двери. Но, напомнил российский лидер, когда Украина получила самостоятельность, в Декларации о независимости было написано, что это нейтральное государство.
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В миреУкраинаВенгрияЕвропаВиктор ОрбанДмитрий КулебаBildTwitterЕвросоюз
 
 
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