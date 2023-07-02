https://ria.ru/20230702/kuleba-1881751219.html

Кулеба попытался жестко ответить Орбану и опозорился

Кулеба попытался жестко ответить Орбану и опозорился - РИА Новости, 02.07.2023

Кулеба попытался жестко ответить Орбану и опозорился

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в резкой форме ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который говорил о том, что Украина потеряла суверенитет и... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T15:26

2023-07-02T15:26

2023-07-02T16:29

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в резкой форме ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который говорил о том, что Украина потеряла суверенитет и не может воевать без поддержки Запада, пишет Bild."Мы с самого начала слышали, что Украина обречена. Каждый раз, когда мы добиваемся успеха на поле боя, эти голоса стихают, но потом возвращаются. Это все бла-бла-бла", — сказал он.Пользователи Twitter осудили министра за такой выпад."Бла-бла-бла"… Что ж, очень высокоинтеллектуально!" — написал один из пользователей."Украина привыкла только получать деньги, но не вести дискуссии. Поэтому все, что не касается финансов, для них является "бла-бла-бла", — заметил второй."Для Украины ВСЕ — бла-бла-бла, если это не танки, самолеты или миллиарды евро! И такие болваны, как украинский министр, хотят вступить в ЕС и НАТО? Они должны сначала научиться порядочности!" — поддержал третий."Можно спросить, кто из них двоих более квалифицирован? Государственный деятель, противостоящий давлению всей Европы и мировых СМИ, или обычный промоутер нацистского режима?" — задался вопросом читатель."А мне кажется, именно потому, что Орбан у власти, в Венгрии все хорошо", — заключили участники дискуссии.По словам Владимира Путина, Запад многие годы создавал из Украины "анти-Россию", а блок НАТО распахнул перед ней двери. Но, напомнил российский лидер, когда Украина получила самостоятельность, в Декларации о независимости было написано, что это нейтральное государство.

https://ria.ru/20230701/kuleba-1881656848.html

https://ria.ru/20230629/orban-1881190677.html

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венгрия

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в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, дмитрий кулеба, bild, twitter, евросоюз