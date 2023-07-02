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Лидер Южной Кореи призвал министерство прекратить поддерживать КНДР

Лидер Южной Кореи призвал министерство прекратить поддерживать КНДР - РИА Новости, 02.07.2023

Лидер Южной Кореи призвал министерство прекратить поддерживать КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал министерство по делам объединения перестать вести дела так, "как будто оно является департаментом по поддержке Северной РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T14:37

2023-07-02T14:37

2023-07-02T14:37

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ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал министерство по делам объединения перестать вести дела так, "как будто оно является департаментом по поддержке Северной Кореи". "До настоящего времени министерство объединения вело дела так, как будто оно является департаментом по поддержке Северной Кореи. Это не должно продолжаться. Настало время, чтобы министерство объединения изменилось", - цитирует агентство Ренхап слова главы южнокорейского правительства. Ранее на этой неделе Юн Сок Ель назначил профессора политических наук и дипломатии Кима Ен Хо на должность нового министра по делам объединения. "С этого момента министерство объединения должно ответственно исполнять свои обязанности в соответствии с конституционными принципами о том, что объединение должно основываться на либерально-демократическом порядке. То объединение, к которому мы стремимся, должно дать возможность людям на Юге и Севере наслаждаться лучшей жизнью", - добавил президент Южной Кореи. Два корейских государства формально до сих пор находятся в состоянии войны, поскольку война закончилась перемирием. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая, с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, китай, сша, юн сок ель, оон