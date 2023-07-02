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Лидер Южной Кореи призвал министерство прекратить поддерживать КНДР - РИА Новости, 02.07.2023
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14:37 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/kndr-1881746943.html
Лидер Южной Кореи призвал министерство прекратить поддерживать КНДР
Лидер Южной Кореи призвал министерство прекратить поддерживать КНДР - РИА Новости, 02.07.2023
Лидер Южной Кореи призвал министерство прекратить поддерживать КНДР
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал министерство по делам объединения перестать вести дела так, "как будто оно является департаментом по поддержке Северной РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T14:37
2023-07-02T14:37
в мире
южная корея
китай
сша
юн сок ель
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ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал министерство по делам объединения перестать вести дела так, "как будто оно является департаментом по поддержке Северной Кореи". "До настоящего времени министерство объединения вело дела так, как будто оно является департаментом по поддержке Северной Кореи. Это не должно продолжаться. Настало время, чтобы министерство объединения изменилось", - цитирует агентство Ренхап слова главы южнокорейского правительства. Ранее на этой неделе Юн Сок Ель назначил профессора политических наук и дипломатии Кима Ен Хо на должность нового министра по делам объединения. "С этого момента министерство объединения должно ответственно исполнять свои обязанности в соответствии с конституционными принципами о том, что объединение должно основываться на либерально-демократическом порядке. То объединение, к которому мы стремимся, должно дать возможность людям на Юге и Севере наслаждаться лучшей жизнью", - добавил президент Южной Кореи. Два корейских государства формально до сих пор находятся в состоянии войны, поскольку война закончилась перемирием. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая, с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой.
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в мире, южная корея, китай, сша, юн сок ель, оон
В мире, Южная Корея, Китай, США, Юн Сок Ель, ООН
Лидер Южной Кореи призвал министерство прекратить поддерживать КНДР

Лидер Южной Кореи призвал министерство объединения изменить методы работы по КНДР

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал министерство по делам объединения перестать вести дела так, "как будто оно является департаментом по поддержке Северной Кореи".
"До настоящего времени министерство объединения вело дела так, как будто оно является департаментом по поддержке Северной Кореи. Это не должно продолжаться. Настало время, чтобы министерство объединения изменилось", - цитирует агентство Ренхап слова главы южнокорейского правительства.
Ранее на этой неделе Юн Сок Ель назначил профессора политических наук и дипломатии Кима Ен Хо на должность нового министра по делам объединения.
"С этого момента министерство объединения должно ответственно исполнять свои обязанности в соответствии с конституционными принципами о том, что объединение должно основываться на либерально-демократическом порядке. То объединение, к которому мы стремимся, должно дать возможность людям на Юге и Севере наслаждаться лучшей жизнью", - добавил президент Южной Кореи.
Два корейских государства формально до сих пор находятся в состоянии войны, поскольку война закончилась перемирием. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая, с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой.
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