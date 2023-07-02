Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько людей станут климатическими мигрантами - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 02.07.2023 (обновлено: 15:06 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/klimat-1881707788.html
Эксперт рассказал, сколько людей станут климатическими мигрантами
Эксперт рассказал, сколько людей станут климатическими мигрантами - РИА Новости, 02.07.2023
Эксперт рассказал, сколько людей станут климатическими мигрантами
При наихудшем сценарии изменения климата к концу XXI века около трех миллиардов человек, то есть около 30 процентов населения планеты, будут вынуждены сменить... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T03:51
2023-07-02T15:06
в мире
сша
россия
китай
алексей кокорин
климат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576096738_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_769144681e6ff1573227c69be85659b7.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. При наихудшем сценарии изменения климата к концу XXI века около трех миллиардов человек, то есть около 30 процентов населения планеты, будут вынуждены сменить место жительства, при наилучшем — мигрантами станут десять процентов землян, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. &quot;Если никаких усилий не будет прилагаться, если все пойдет по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30 процентов населения изменит место жительства. А при самом лучшем варианте мигрантов будет десять процентов&quot;, — сказал Кокорин.По его словам, чтобы избежать негативного сценария, государства должны достичь углеродной нейтральности. Однако даже при наиболее благоприятном исходе событий часть населения планеты все равно будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды. Углеродная нейтральность является одним из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, Индия — к 2070-му. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
https://ria.ru/20230702/migranty-1881707654.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576096738_485:129:2188:1406_1920x0_80_0_0_57ff343a5d08b63a22334db238d4ad1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, алексей кокорин, климат
В мире, США, Россия, Китай, Алексей Кокорин, Климат
Эксперт рассказал, сколько людей станут климатическими мигрантами

Эксперт Кокорин: к концу века климатическими мигрантами станут до трети жителей Земли

© Depositphotos.com / vampy1Глобальное потепление и изменение климата
Глобальное потепление и изменение климата - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Depositphotos.com / vampy1
Глобальное потепление и изменение климата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. При наихудшем сценарии изменения климата к концу XXI века около трех миллиардов человек, то есть около 30 процентов населения планеты, будут вынуждены сменить место жительства, при наилучшем — мигрантами станут десять процентов землян, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
«

"Если никаких усилий не будет прилагаться, если все пойдет по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30 процентов населения изменит место жительства. А при самом лучшем варианте мигрантов будет десять процентов", — сказал Кокорин.

По его словам, чтобы избежать негативного сценария, государства должны достичь углеродной нейтральности. Однако даже при наиболее благоприятном исходе событий часть населения планеты все равно будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды.
Углеродная нейтральность является одним из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, Индия — к 2070-му.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
Кекур Часовой возле памятника природы Камчатки Остров Старичков - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Эксперт заявил о наличии климатических мигрантов в России
Вчера, 03:45
 
В миреСШАРоссияКитайАлексей КокоринКлимат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала