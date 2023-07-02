https://ria.ru/20230702/klimat-1881707788.html

Эксперт рассказал, сколько людей станут климатическими мигрантами

Эксперт рассказал, сколько людей станут климатическими мигрантами - РИА Новости, 02.07.2023

Эксперт рассказал, сколько людей станут климатическими мигрантами

При наихудшем сценарии изменения климата к концу XXI века около трех миллиардов человек, то есть около 30 процентов населения планеты, будут вынуждены сменить... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T03:51

2023-07-02T03:51

2023-07-02T15:06

в мире

сша

россия

китай

алексей кокорин

климат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576096738_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_769144681e6ff1573227c69be85659b7.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. При наихудшем сценарии изменения климата к концу XXI века около трех миллиардов человек, то есть около 30 процентов населения планеты, будут вынуждены сменить место жительства, при наилучшем — мигрантами станут десять процентов землян, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. "Если никаких усилий не будет прилагаться, если все пойдет по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30 процентов населения изменит место жительства. А при самом лучшем варианте мигрантов будет десять процентов", — сказал Кокорин.По его словам, чтобы избежать негативного сценария, государства должны достичь углеродной нейтральности. Однако даже при наиболее благоприятном исходе событий часть населения планеты все равно будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды. Углеродная нейтральность является одним из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, Индия — к 2070-му. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.

https://ria.ru/20230702/migranty-1881707654.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, китай, алексей кокорин, климат