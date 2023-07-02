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Страны ОИС призвали принять коллективные меры против оскорблений ислама - РИА Новости, 02.07.2023
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18:23 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/islam-1881771879.html
Страны ОИС призвали принять коллективные меры против оскорблений ислама
Страны ОИС призвали принять коллективные меры против оскорблений ислама - РИА Новости, 02.07.2023
Страны ОИС призвали принять коллективные меры против оскорблений ислама
Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) в воскресенье призвали принять коллективные меры, чтобы положить конец повторяющимся действиям с... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:23
2023-07-02T18:23
россия
швеция
ахмед абуль гейт
владимир путин
лига арабских государств
джидда
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ДОХА, 2 июл - РИА Новости. Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) в воскресенье призвали принять коллективные меры, чтобы положить конец повторяющимся действиям с оскорблениями символов ислама, сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария". "Поругания Корана и оскорбление пророка ислама не являются единичными проявлениями исламофобии. Мусульманские страны должны принять коллективные меры, чтобы прекратить это", - заявил генеральный секретарь ОИС Ибрахим Таха на экстренном заседании организации в Джидде, созванном по инициативе Саудовской Аравии в ответ на очередную акцию по сжиганию Корана в Швеции. Он указал на "необходимость постоянной работы с международным сообществом относительно срочного применения международного права против любых антирелигиозных призывов". Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html
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швеция
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россия, швеция, ахмед абуль гейт, владимир путин, лига арабских государств, джидда
Россия, Швеция, Ахмед Абуль Гейт, Владимир Путин, Лига арабских государств, Джидда
Страны ОИС призвали принять коллективные меры против оскорблений ислама

Мусульманские страны призвали принять меры против повторных оскорблений символов ислама

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 2 июл - РИА Новости. Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) в воскресенье призвали принять коллективные меры, чтобы положить конец повторяющимся действиям с оскорблениями символов ислама, сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария".
"Поругания Корана и оскорбление пророка ислама не являются единичными проявлениями исламофобии. Мусульманские страны должны принять коллективные меры, чтобы прекратить это", - заявил генеральный секретарь ОИС Ибрахим Таха на экстренном заседании организации в Джидде, созванном по инициативе Саудовской Аравии в ответ на очередную акцию по сжиганию Корана в Швеции.
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Ирак потребовал у Швеции выдачи иммигранта, который сжег Коран
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Он указал на "необходимость постоянной работы с международным сообществом относительно срочного применения международного права против любых антирелигиозных призывов".
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
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