https://ria.ru/20230702/islam-1881771879.html

Страны ОИС призвали принять коллективные меры против оскорблений ислама

Страны ОИС призвали принять коллективные меры против оскорблений ислама - РИА Новости, 02.07.2023

Страны ОИС призвали принять коллективные меры против оскорблений ислама

Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) в воскресенье призвали принять коллективные меры, чтобы положить конец повторяющимся действиям с... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T18:23

2023-07-02T18:23

2023-07-02T18:23

россия

швеция

ахмед абуль гейт

владимир путин

лига арабских государств

джидда

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ДОХА, 2 июл - РИА Новости. Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) в воскресенье призвали принять коллективные меры, чтобы положить конец повторяющимся действиям с оскорблениями символов ислама, сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария". "Поругания Корана и оскорбление пророка ислама не являются единичными проявлениями исламофобии. Мусульманские страны должны принять коллективные меры, чтобы прекратить это", - заявил генеральный секретарь ОИС Ибрахим Таха на экстренном заседании организации в Джидде, созванном по инициативе Саудовской Аравии в ответ на очередную акцию по сжиганию Корана в Швеции. Он указал на "необходимость постоянной работы с международным сообществом относительно срочного применения международного права против любых антирелигиозных призывов". Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.

https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html

https://ria.ru/20230424/podderzhka-1867241533.html

россия

швеция

джидда

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, швеция, ахмед абуль гейт, владимир путин, лига арабских государств, джидда