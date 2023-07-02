Страны ОИС призвали принять коллективные меры против оскорблений ислама
Мусульманские страны призвали принять меры против повторных оскорблений символов ислама
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
ДОХА, 2 июл - РИА Новости. Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) в воскресенье призвали принять коллективные меры, чтобы положить конец повторяющимся действиям с оскорблениями символов ислама, сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария".
"Поругания Корана и оскорбление пророка ислама не являются единичными проявлениями исламофобии. Мусульманские страны должны принять коллективные меры, чтобы прекратить это", - заявил генеральный секретарь ОИС Ибрахим Таха на экстренном заседании организации в Джидде, созванном по инициативе Саудовской Аравии в ответ на очередную акцию по сжиганию Корана в Швеции.
Он указал на "необходимость постоянной работы с международным сообществом относительно срочного применения международного права против любых антирелигиозных призывов".
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.