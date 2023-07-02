https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881745238.html

Протестующие попытались поджечь автомобиль мэра французского Ла-Риша

Протестующие попытались поджечь автомобиль мэра французского Ла-Риша - РИА Новости, 02.07.2023

Протестующие попытались поджечь автомобиль мэра французского Ла-Риша

Протестующие ночью попытались поджечь автомобиль мэра французского Ла-Риша Филипа Позуша, сообщил он изданию Nouvelle Republique. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T14:22

2023-07-02T14:22

2023-07-02T14:22

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Протестующие ночью попытались поджечь автомобиль мэра французского Ла-Риша Филипа Позуша, сообщил он изданию Nouvelle Republique. "Этой ночью участники беспорядков пытались поджечь автомобиль мэра Ла-Риша. Быстрое вмешательство правоохранительных органов позволило избежать ущерба", - говорится в сообщении префекта департамента Эндр и Луара в Twitter. По словам мэра, которые приводит издание Nouvelle Republique, группа людей проникла в его сад, чтобы поджечь транспортное средство. Он разогнал их и начал тушить автомобиль. Мэр отмечает, что на неделе сообщал полиции о получаемых им угрозах. Он подаст правоохранителям жалобу на попытку поджога. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере