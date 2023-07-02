https://ria.ru/20230702/doma-1881705670.html

Американского журналиста восхитили новые дома в Мариуполе

Американского журналиста восхитили новые дома в Мариуполе - РИА Новости, 02.07.2023

Американского журналиста восхитили новые дома в Мариуполе

Американский журналист Джексон Хинкл восхитился в Twitter новыми жилыми кварталами в Мариуполе. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T02:11

2023-07-02T02:11

2023-07-02T11:41

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл восхитился в Twitter новыми жилыми кварталами в Мариуполе.В Сети начало распространяться видео, в котором один из местных жителей показал квартиру в новом жилом комплексе и не мог сдержать восторга."Путин построил красивые <...> многоквартирные дома для жертв войны в Мариуполе", — прокомментировал ролик Хинкл.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о планах ввести в Мариуполе 500 тысяч квадратных метров жилья.

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Максим Горбачев

в мире, мариуполь, россия, сша