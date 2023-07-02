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На дом мэра французского города Л'Ай-ле-Роз совершили нападение

На дом мэра французского города Л'Ай-ле-Роз совершили нападение - РИА Новости, 02.07.2023

На дом мэра французского города Л'Ай-ле-Роз совершили нападение

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил в Twitter, что на его дом напали, его жена и ребенок получили ранения. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T08:36

2023-07-02T08:36

2023-07-02T11:14

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил в Twitter, что на его дом напали, его жена и ребенок получили ранения."Этой ночью <...> на мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения", — написал мэр.По его словам, пока сам он находился в мэрии, неизвестные люди попытались протаранить его дом на автомобиле, а затем поджечь его. По информации телеканала BFMTV, прокуратура начала расследование покушения на убийство.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит банки и магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них — несовершеннолетние.

франция

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франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере