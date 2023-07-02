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На дом мэра французского города Л'Ай-ле-Роз совершили нападение - РИА Новости, 02.07.2023
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08:36 02.07.2023 (обновлено: 11:14 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/dom-1881714733.html
На дом мэра французского города Л'Ай-ле-Роз совершили нападение
На дом мэра французского города Л'Ай-ле-Роз совершили нападение - РИА Новости, 02.07.2023
На дом мэра французского города Л'Ай-ле-Роз совершили нападение
Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил в Twitter, что на его дом напали, его жена и ребенок получили ранения. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T08:36
2023-07-02T11:14
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил в Twitter, что на его дом напали, его жена и ребенок получили ранения."Этой ночью &lt;...&gt; на мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения", — написал мэр.По его словам, пока сам он находился в мэрии, неизвестные люди попытались протаранить его дом на автомобиле, а затем поджечь его. По информации телеканала BFMTV, прокуратура начала расследование покушения на убийство.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит банки и магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них — несовершеннолетние.
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РИА Новости
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франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
На дом мэра французского города Л'Ай-ле-Роз совершили нападение

Мэр французского Л'Ай-ле-Роз Жанбрюн заявил о нападении его дом и ранении членов его семьи

© AFP 2023 / NASSIM GOMRIПолицейский перед домом мэра Л'Э-ле-Роз Венсана Жанбрена в пригороде Парижа
Полицейский перед домом мэра Л'Э-ле-Роз Венсана Жанбрена в пригороде Парижа - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / NASSIM GOMRI
Полицейский перед домом мэра Л'Э-ле-Роз Венсана Жанбрена в пригороде Парижа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил в Twitter, что на его дом напали, его жена и ребенок получили ранения.
«
"Этой ночью <...> на мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения", — написал мэр.
По его словам, пока сам он находился в мэрии, неизвестные люди попытались протаранить его дом на автомобиле, а затем поджечь его.
По информации телеканала BFMTV, прокуратура начала расследование покушения на убийство.
Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.
Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит банки и магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них — несовершеннолетние.
Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
 
ФранцияБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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