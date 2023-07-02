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Военный рассказал о применении Киевом беспилотников под Белогоровкой
Военный рассказал о применении Киевом беспилотников под Белогоровкой - РИА Новости, 02.07.2023
Военный рассказал о применении Киевом беспилотников под Белогоровкой
Украинские военнослужащие активизировали использование беспилотных летательных аппаратов различных типов в районе поселка Белогоровка в ЛНР, рассказал РИА... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T14:45
2023-07-02T14:45
2023-07-02T14:45
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
киев
апты алаудинов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие активизировали использование беспилотных летательных аппаратов различных типов в районе поселка Белогоровка в ЛНР, рассказал РИА Новости военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным "Боцман". Ранее разведчики 85-й бригады в районе Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника, уничтожив несколько единиц бронетехники и порядка 20 украинских военнослужащих. Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой. "Очень активно используют беспилотники (украинская армия у Белогоровки – ред.). Есть и камикадзе-дроны, и большие типа "крыло", достаточно много встречается… Как только появляется новая птица, мы находим приспособление, чтоб им противодействовать", - рассказал "Боцман". По словам бойца, украинские силовики также активно используют противодронные приспособления, чтобы пресечь работу БПЛА российских бойцов. В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.
https://ria.ru/20230623/rassledovanie-1880090302.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, киев, апты алаудинов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Киев, Апты Алаудинов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Военный рассказал о применении Киевом беспилотников под Белогоровкой
Боец ЮВО заявил, что Киев активизировал работу БПЛА в районе Белогоровки
ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие активизировали использование беспилотных летательных аппаратов различных типов в районе поселка Белогоровка в ЛНР, рассказал РИА Новости военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным "Боцман".
Ранее разведчики 85-й бригады в районе Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника, уничтожив несколько единиц бронетехники и порядка 20 украинских военнослужащих. Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой.
"Очень активно используют беспилотники (украинская армия у Белогоровки – ред.). Есть и камикадзе-дроны, и большие типа "крыло", достаточно много встречается… Как только появляется новая птица, мы находим приспособление, чтоб им противодействовать", - рассказал "Боцман".
По словам бойца, украинские силовики также активно используют противодронные приспособления, чтобы пресечь работу БПЛА российских бойцов.
В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.
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