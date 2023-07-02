https://ria.ru/20230702/bpla-1881747947.html

Военный рассказал о применении Киевом беспилотников под Белогоровкой

Военный рассказал о применении Киевом беспилотников под Белогоровкой - РИА Новости, 02.07.2023

Военный рассказал о применении Киевом беспилотников под Белогоровкой

Украинские военнослужащие активизировали использование беспилотных летательных аппаратов различных типов в районе поселка Белогоровка в ЛНР, рассказал РИА... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T14:45

2023-07-02T14:45

2023-07-02T14:45

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

киев

апты алаудинов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие активизировали использование беспилотных летательных аппаратов различных типов в районе поселка Белогоровка в ЛНР, рассказал РИА Новости военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным "Боцман". Ранее разведчики 85-й бригады в районе Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника, уничтожив несколько единиц бронетехники и порядка 20 украинских военнослужащих. Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой. "Очень активно используют беспилотники (украинская армия у Белогоровки – ред.). Есть и камикадзе-дроны, и большие типа "крыло", достаточно много встречается… Как только появляется новая птица, мы находим приспособление, чтоб им противодействовать", - рассказал "Боцман". По словам бойца, украинские силовики также активно используют противодронные приспособления, чтобы пресечь работу БПЛА российских бойцов. В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.

https://ria.ru/20230623/rassledovanie-1880090302.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, киев, апты алаудинов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины