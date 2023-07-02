Рейтинг@Mail.ru
Военный рассказал о применении Киевом беспилотников под Белогоровкой - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/bpla-1881747947.html
Военный рассказал о применении Киевом беспилотников под Белогоровкой
Военный рассказал о применении Киевом беспилотников под Белогоровкой - РИА Новости, 02.07.2023
Военный рассказал о применении Киевом беспилотников под Белогоровкой
Украинские военнослужащие активизировали использование беспилотных летательных аппаратов различных типов в районе поселка Белогоровка в ЛНР, рассказал РИА... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T14:45
2023-07-02T14:45
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
киев
апты алаудинов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие активизировали использование беспилотных летательных аппаратов различных типов в районе поселка Белогоровка в ЛНР, рассказал РИА Новости военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным "Боцман". Ранее разведчики 85-й бригады в районе Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника, уничтожив несколько единиц бронетехники и порядка 20 украинских военнослужащих. Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой. "Очень активно используют беспилотники (украинская армия у Белогоровки – ред.). Есть и камикадзе-дроны, и большие типа "крыло", достаточно много встречается… Как только появляется новая птица, мы находим приспособление, чтоб им противодействовать", - рассказал "Боцман". По словам бойца, украинские силовики также активно используют противодронные приспособления, чтобы пресечь работу БПЛА российских бойцов. В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.
https://ria.ru/20230623/rassledovanie-1880090302.html
луганская народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, киев, апты алаудинов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Киев, Апты Алаудинов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Военный рассказал о применении Киевом беспилотников под Белогоровкой

Боец ЮВО заявил, что Киев активизировал работу БПЛА в районе Белогоровки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие активизировали использование беспилотных летательных аппаратов различных типов в районе поселка Белогоровка в ЛНР, рассказал РИА Новости военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным "Боцман".
Ранее разведчики 85-й бригады в районе Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника, уничтожив несколько единиц бронетехники и порядка 20 украинских военнослужащих. Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой.
"Очень активно используют беспилотники (украинская армия у Белогоровки – ред.). Есть и камикадзе-дроны, и большие типа "крыло", достаточно много встречается… Как только появляется новая птица, мы находим приспособление, чтоб им противодействовать", - рассказал "Боцман".
По словам бойца, украинские силовики также активно используют противодронные приспособления, чтобы пресечь работу БПЛА российских бойцов.
В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Россия сочтет провокацией расследование ООН применения БПЛА ИРИ на Украине
23 июня, 20:20
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКиевАпты АлаудиновВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала