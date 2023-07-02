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"Наполеон перевернулся в гробу". В США указали на ошибку Франции

"Наполеон перевернулся в гробу". В США указали на ошибку Франции - РИА Новости, 02.07.2023

"Наполеон перевернулся в гробу". В США указали на ошибку Франции

К массовым беспорядкам во Франции привела недальновидная миграционная политика Парижа, написал экс-советник Трампа Роджер Стоун в Twitter. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T05:57

2023-07-02T05:57

2023-07-02T14:41

в мире

франция

париж

нантер

роджер стоун

сша

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. К массовым беспорядкам во Франции привела недальновидная миграционная политика Парижа, написал экс-советник Трампа Роджер Стоун в Twitter."Наполеон сейчас переворачивается в гробу. Вот что происходит, когда вы разрешаете беспрепятственную иммиграцию в свою страну", — заявил он.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, париж, нантер, роджер стоун, сша