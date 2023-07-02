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В Петербурге арестовали водителя, сбившего двух пешеходов
В Петербурге арестовали водителя, сбившего двух пешеходов - РИА Новости, 02.07.2023
В Петербурге арестовали водителя, сбившего двух пешеходов
Задержанный накануне водитель автомобиля Mazda, сбивший двух пешеходов, один из которых скончался, арестован, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T20:09
2023-07-02T20:09
2023-07-02T20:09
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Задержанный накануне водитель автомобиля Mazda, сбивший двух пешеходов, один из которых скончался, арестован, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Голубятникова", - говорится в сообщении. Как сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло поздно вечером 30 июня в Колпинском районе. Голубятников на автомобиле Mazda совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших проезжую часть, "после чего, у дома 58 по указанной улице совершил столкновение со стоящим автомобилем Ford Focus и, бросив автомобиль, с места происшествия скрылся". В результате ДТП 22-летний пешеход от полученных травм скончался на месте, 19-летний - госпитализирован в тяжелом состоянии. По информации пресс-службы судов города, Голубятников был ранее судим, он признался, что перед тем как сесть за руль выпил бутылку водки и больше ничего не помнит.
https://ria.ru/20230622/dtp-1879757506.html
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происшествия, санкт-петербург, колпинский район, авто
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпинский район, Авто
В Петербурге арестовали водителя, сбившего двух пешеходов
В Петербурге арестовали водителя, сбившего в нетрезвом состоянии двух пешеходов