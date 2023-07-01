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Зеленский встретился с премьером Испании в Киеве

Зеленский встретился с премьером Испании в Киеве - РИА Новости, 01.07.2023

Зеленский встретился с премьером Испании в Киеве

Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:12

2023-07-01T15:12

2023-07-01T15:12

в мире

испания

киев

украина

педро санчес

владимир зеленский

совет евросоюза

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Ранее Санчес сообщил, что прибыл в субботу в Киев с визитом. "Педро Санчес, господин премьер-министр, спасибо за важный визит и поддержку нашего народа!" - написал Зеленский в своем телеграм-канале, опубликовав кадры со встречи. Ранее газета El Pais писала, что Санчес должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза. Согласно изданию, это уже второй за последние несколько месяцев визит Санчеса на Украину. Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.

испания

киев

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, испания, киев, украина, педро санчес, владимир зеленский, совет евросоюза