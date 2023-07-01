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Зеленский встретился с премьером Испании в Киеве - РИА Новости, 01.07.2023
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15:12 01.07.2023
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Зеленский встретился с премьером Испании в Киеве
Зеленский встретился с премьером Испании в Киеве - РИА Новости, 01.07.2023
Зеленский встретился с премьером Испании в Киеве
Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:12
2023-07-01T15:12
в мире
испания
киев
украина
педро санчес
владимир зеленский
совет евросоюза
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Ранее Санчес сообщил, что прибыл в субботу в Киев с визитом. "Педро Санчес, господин премьер-министр, спасибо за важный визит и поддержку нашего народа!" - написал Зеленский в своем телеграм-канале, опубликовав кадры со встречи. Ранее газета El Pais писала, что Санчес должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза. Согласно изданию, это уже второй за последние несколько месяцев визит Санчеса на Украину. Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.
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в мире, испания, киев, украина, педро санчес, владимир зеленский, совет евросоюза
В мире, Испания, Киев, Украина, Педро Санчес, Владимир Зеленский, Совет Евросоюза
Зеленский встретился с премьером Испании в Киеве

Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом

CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Ранее Санчес сообщил, что прибыл в субботу в Киев с визитом.
"Педро Санчес, господин премьер-министр, спасибо за важный визит и поддержку нашего народа!" - написал Зеленский в своем телеграм-канале, опубликовав кадры со встречи.
Ранее газета El Pais писала, что Санчес должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза. Согласно изданию, это уже второй за последние несколько месяцев визит Санчеса на Украину.
Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.
 
В миреИспанияКиевУкраинаПедро СанчесВладимир ЗеленскийСовет Евросоюза
 
 
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