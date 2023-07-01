https://ria.ru/20230701/vstrecha-1881646527.html
Зеленский встретился с премьером Испании в Киеве
Зеленский встретился с премьером Испании в Киеве - РИА Новости, 01.07.2023
Зеленский встретился с премьером Испании в Киеве
Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:12
2023-07-01T15:12
2023-07-01T15:12
в мире
испания
киев
украина
педро санчес
владимир зеленский
совет евросоюза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881144809_0:70:1042:657_1920x0_80_0_0_f696db11d75df9b329b4c936dbb94852.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Ранее Санчес сообщил, что прибыл в субботу в Киев с визитом. "Педро Санчес, господин премьер-министр, спасибо за важный визит и поддержку нашего народа!" - написал Зеленский в своем телеграм-канале, опубликовав кадры со встречи. Ранее газета El Pais писала, что Санчес должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза. Согласно изданию, это уже второй за последние несколько месяцев визит Санчеса на Украину. Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.
испания
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881144809_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_804322f5e6295c12b570a1aff06a8788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, киев, украина, педро санчес, владимир зеленский, совет евросоюза
В мире, Испания, Киев, Украина, Педро Санчес, Владимир Зеленский, Совет Евросоюза
Зеленский встретился с премьером Испании в Киеве
Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Ранее Санчес сообщил, что прибыл в субботу в Киев с визитом.
"Педро Санчес, господин премьер-министр, спасибо за важный визит и поддержку нашего народа!" - написал Зеленский в своем телеграм-канале, опубликовав кадры со встречи.
Ранее газета El Pais писала, что Санчес должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза. Согласно изданию, это уже второй за последние несколько месяцев визит Санчеса на Украину.
Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.