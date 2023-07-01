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ЕС будет поддерживать Украину, независимо от цены, заявил премьер Испании - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881649783.html
ЕС будет поддерживать Украину, независимо от цены, заявил премьер Испании
ЕС будет поддерживать Украину, независимо от цены, заявил премьер Испании - РИА Новости, 01.07.2023
ЕС будет поддерживать Украину, независимо от цены, заявил премьер Испании
Европа будет продолжать поддерживать Украину, независимо от того, какую цену придется заплатить за это, заявил в субботу премьер-министр Испании Педро Санчес,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:35
2023-07-01T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
испания
педро санчес
евросоюз
европа
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МАДРИД, 1 июл - РИА Новости. Европа будет продолжать поддерживать Украину, независимо от того, какую цену придется заплатить за это, заявил в субботу премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая перед Верховной радой по случаю начала председательства королевства в Совете Евросоюза. Его слова приводит телеканал RTVE."Я хотел сказать вам, что мы с вами, и мы будем с вами столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину независимо от того, какую цену придется заплатить", - сказал он, прежде чем объявить о новом пакете помощи для Украины в размере 55 миллионов евро, финансируемом через Всемирный банк с поддержкой украинских малых и средних предприятий. Что касается европейских стремлений Украины, Санчес сказал, что "никто не заслуживает статуса кандидата больше, чем Украина", но отметил, что "это непростой процесс, особенно в условиях продолжающейся войны". "Я пришел сюда сегодня, чтобы сказать вам, что Европа открыта для тех, кто принимает решения. Европейский Союз был создан для того, чтобы избежать новых войн. Мы решили объединиться, быть едиными в многообразии, и это сделало нас сильнее. Европа с вами, и вы едины с Европой", - сказал премьер Испании. Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.
https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881612696.html
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в мире, украина, испания, педро санчес, евросоюз, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Испания, Педро Санчес, Евросоюз, Европа
ЕС будет поддерживать Украину, независимо от цены, заявил премьер Испании

Премьер Санчес: ЕС будет поддерживать Украину, независимо от цены, которую надо заплатить

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МАДРИД, 1 июл - РИА Новости. Европа будет продолжать поддерживать Украину, независимо от того, какую цену придется заплатить за это, заявил в субботу премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая перед Верховной радой по случаю начала председательства королевства в Совете Евросоюза. Его слова приводит телеканал RTVE.
«
"Я хотел сказать вам, что мы с вами, и мы будем с вами столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину независимо от того, какую цену придется заплатить", - сказал он, прежде чем объявить о новом пакете помощи для Украины в размере 55 миллионов евро, финансируемом через Всемирный банк с поддержкой украинских малых и средних предприятий.
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Что касается европейских стремлений Украины, Санчес сказал, что "никто не заслуживает статуса кандидата больше, чем Украина", но отметил, что "это непростой процесс, особенно в условиях продолжающейся войны".
«
"Я пришел сюда сегодня, чтобы сказать вам, что Европа открыта для тех, кто принимает решения. Европейский Союз был создан для того, чтобы избежать новых войн. Мы решили объединиться, быть едиными в многообразии, и это сделало нас сильнее. Европа с вами, и вы едины с Европой", - сказал премьер Испании.
Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИспанияПедро СанчесЕвросоюзЕвропа
 
 
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