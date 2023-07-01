https://ria.ru/20230701/ukraina-1881649783.html

ЕС будет поддерживать Украину, независимо от цены, заявил премьер Испании

ЕС будет поддерживать Украину, независимо от цены, заявил премьер Испании - РИА Новости, 01.07.2023

ЕС будет поддерживать Украину, независимо от цены, заявил премьер Испании

Европа будет продолжать поддерживать Украину, независимо от того, какую цену придется заплатить за это, заявил в субботу премьер-министр Испании Педро Санчес,... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:35

2023-07-01T15:35

2023-07-01T15:35

специальная военная операция на украине

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украина

испания

педро санчес

евросоюз

европа

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МАДРИД, 1 июл - РИА Новости. Европа будет продолжать поддерживать Украину, независимо от того, какую цену придется заплатить за это, заявил в субботу премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая перед Верховной радой по случаю начала председательства королевства в Совете Евросоюза. Его слова приводит телеканал RTVE."Я хотел сказать вам, что мы с вами, и мы будем с вами столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину независимо от того, какую цену придется заплатить", - сказал он, прежде чем объявить о новом пакете помощи для Украины в размере 55 миллионов евро, финансируемом через Всемирный банк с поддержкой украинских малых и средних предприятий. Что касается европейских стремлений Украины, Санчес сказал, что "никто не заслуживает статуса кандидата больше, чем Украина", но отметил, что "это непростой процесс, особенно в условиях продолжающейся войны". "Я пришел сюда сегодня, чтобы сказать вам, что Европа открыта для тех, кто принимает решения. Европейский Союз был создан для того, чтобы избежать новых войн. Мы решили объединиться, быть едиными в многообразии, и это сделало нас сильнее. Европа с вами, и вы едины с Европой", - сказал премьер Испании. Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.

https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881612696.html

https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881586084.html

украина

испания

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в мире, украина, испания, педро санчес, евросоюз, европа