В Совфеде высказались о решении Австралии по участку посольства России
Сенатор Карасин назвал решение Австралии отобрать участок у посольства России хамством
Здание посольства России в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Решение властей Австралии отобрать участок, на котором построено новое здание дипмиссии РФ, это попросту хамство, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду. В пятницу, 23 июня 2023 года, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии. В понедельник судья австралийского Верховного суда Джейн Джагот отклонила ходатайство России о временном сохранении места для нового посольства в Канберре. Джагот заявила, что конституционный протест России против нового постановления правительства Австралии кажется "действительно слабым" и "трудным для понимания".
"Безумное решение руководства Австралии отобрать у нашего посольства участок в Канберре не имеет аналогов в международной практике. Выделение этого участка было скреплено межправсоглашением. На нем уже построено здание консульства", - написал Карасин.
По его словам, все это является яркой иллюстрацией нецивилизованного подхода к собственным обязательствам. "А если попросту - хамством! Так это и войдёт в учебники по дипломатии", - заключил политик.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Австралии прекратить договор аренды на участок в Канберре является недобросовестным и показывает пренебрежение принципом верховенства права.