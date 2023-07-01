https://ria.ru/20230701/uchastok-1881638579.html

В Совфеде высказались о решении Австралии по участку посольства России

В Совфеде высказались о решении Австралии по участку посольства России - РИА Новости, 01.07.2023

В Совфеде высказались о решении Австралии по участку посольства России

Решение властей Австралии отобрать участок, на котором построено новое здание дипмиссии РФ, это попросту хамство, считает глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T13:52

2023-07-01T13:52

2023-07-01T13:52

в мире

австралия

россия

григорий карасин

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Решение властей Австралии отобрать участок, на котором построено новое здание дипмиссии РФ, это попросту хамство, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду. В пятницу, 23 июня 2023 года, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии. В понедельник судья австралийского Верховного суда Джейн Джагот отклонила ходатайство России о временном сохранении места для нового посольства в Канберре. Джагот заявила, что конституционный протест России против нового постановления правительства Австралии кажется "действительно слабым" и "трудным для понимания". "Безумное решение руководства Австралии отобрать у нашего посольства участок в Канберре не имеет аналогов в международной практике. Выделение этого участка было скреплено межправсоглашением. На нем уже построено здание консульства", - написал Карасин. По его словам, все это является яркой иллюстрацией нецивилизованного подхода к собственным обязательствам. "А если попросту - хамством! Так это и войдёт в учебники по дипломатии", - заключил политик. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Австралии прекратить договор аренды на участок в Канберре является недобросовестным и показывает пренебрежение принципом верховенства права.

https://ria.ru/20230627/posolstvo-1880649488.html

https://ria.ru/20230623/avstraliya-1879970598.html

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в мире, австралия, россия, григорий карасин, совет федерации рф