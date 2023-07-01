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В Совфеде высказались о решении Австралии по участку посольства России - РИА Новости, 01.07.2023
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13:52 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/uchastok-1881638579.html
В Совфеде высказались о решении Австралии по участку посольства России
В Совфеде высказались о решении Австралии по участку посольства России - РИА Новости, 01.07.2023
В Совфеде высказались о решении Австралии по участку посольства России
Решение властей Австралии отобрать участок, на котором построено новое здание дипмиссии РФ, это попросту хамство, считает глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:52
2023-07-01T13:52
в мире
австралия
россия
григорий карасин
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Решение властей Австралии отобрать участок, на котором построено новое здание дипмиссии РФ, это попросту хамство, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду. В пятницу, 23 июня 2023 года, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии. В понедельник судья австралийского Верховного суда Джейн Джагот отклонила ходатайство России о временном сохранении места для нового посольства в Канберре. Джагот заявила, что конституционный протест России против нового постановления правительства Австралии кажется "действительно слабым" и "трудным для понимания". "Безумное решение руководства Австралии отобрать у нашего посольства участок в Канберре не имеет аналогов в международной практике. Выделение этого участка было скреплено межправсоглашением. На нем уже построено здание консульства", - написал Карасин. По его словам, все это является яркой иллюстрацией нецивилизованного подхода к собственным обязательствам. "А если попросту - хамством! Так это и войдёт в учебники по дипломатии", - заключил политик. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Австралии прекратить договор аренды на участок в Канберре является недобросовестным и показывает пренебрежение принципом верховенства права.
https://ria.ru/20230627/posolstvo-1880649488.html
https://ria.ru/20230623/avstraliya-1879970598.html
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в мире, австралия, россия, григорий карасин, совет федерации рф
В мире, Австралия, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
В Совфеде высказались о решении Австралии по участку посольства России

Сенатор Карасин назвал решение Австралии отобрать участок у посольства России хамством

© Фото : Embassy of Russia in AustraliaЗдание посольства России в Австралии
Здание посольства России в Австралии - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : Embassy of Russia in Australia
Здание посольства России в Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Решение властей Австралии отобрать участок, на котором построено новое здание дипмиссии РФ, это попросту хамство, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду. В пятницу, 23 июня 2023 года, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии. В понедельник судья австралийского Верховного суда Джейн Джагот отклонила ходатайство России о временном сохранении места для нового посольства в Канберре. Джагот заявила, что конституционный протест России против нового постановления правительства Австралии кажется "действительно слабым" и "трудным для понимания".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Захарова раскритиковала решение Австралии по участку под посольство России
27 июня, 10:38
"Безумное решение руководства Австралии отобрать у нашего посольства участок в Канберре не имеет аналогов в международной практике. Выделение этого участка было скреплено межправсоглашением. На нем уже построено здание консульства", - написал Карасин.
По его словам, все это является яркой иллюстрацией нецивилизованного подхода к собственным обязательствам. "А если попросту - хамством! Так это и войдёт в учебники по дипломатии", - заключил политик.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Австралии прекратить договор аренды на участок в Канберре является недобросовестным и показывает пренебрежение принципом верховенства права.
Территория, отведенная под новый комплекс российского посольства в Канберре, Австралия - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
В Австралии петиция в поддержку России начала собирать голоса
23 июня, 11:49
 
В миреАвстралияРоссияГригорий КарасинСовет Федерации РФ
 
 
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