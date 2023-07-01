https://ria.ru/20230701/twitter-1881696782.html

Маск планирует ввести новые ограничения в Twitter

Маск планирует ввести новые ограничения в Twitter - РИА Новости, 01.07.2023

Маск планирует ввести новые ограничения в Twitter

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск сообщил о планах ввести новые временные ограничения на чтение постов в Twitter. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T23:08

2023-07-01T23:08

2023-07-01T23:08

в мире

технологии

twitter

илон маск

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск сообщил о планах ввести новые временные ограничения на чтение постов в Twitter. Илон Маск объявил в субботу о введении временных ограничений на чтение постов в социальной сети для борьбы со "скрепингом" - автоматизированным сбором массивов данных. Маск заявлял, что верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные аккаунты смогут читать 600 постов в сутки, а "новые неверифицированные аккаунты – 300 постов в сутки". Однако вскоре бизнесмен на своей странице в Twitter написал, что "ограничения на чтение твитов скоро будут составлять восемь тысяч твитов для верифицированных аккаунтов, 800 - для неверифицированных аккаунтов, и до 400 - для новых верифицированных аккаунтов". Ранее СМИ сообщили, что Twitter также отменил возможность просмотра постов без регистрации в системе.

https://ria.ru/20230630/musk-1881361813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, twitter, илон маск