https://ria.ru/20230701/twitter-1881696782.html
Маск планирует ввести новые ограничения в Twitter
Маск планирует ввести новые ограничения в Twitter - РИА Новости, 01.07.2023
Маск планирует ввести новые ограничения в Twitter
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск сообщил о планах ввести новые временные ограничения на чтение постов в Twitter. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T23:08
2023-07-01T23:08
2023-07-01T23:08
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илон маск
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск сообщил о планах ввести новые временные ограничения на чтение постов в Twitter. Илон Маск объявил в субботу о введении временных ограничений на чтение постов в социальной сети для борьбы со "скрепингом" - автоматизированным сбором массивов данных. Маск заявлял, что верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные аккаунты смогут читать 600 постов в сутки, а "новые неверифицированные аккаунты – 300 постов в сутки". Однако вскоре бизнесмен на своей странице в Twitter написал, что "ограничения на чтение твитов скоро будут составлять восемь тысяч твитов для верифицированных аккаунтов, 800 - для неверифицированных аккаунтов, и до 400 - для новых верифицированных аккаунтов". Ранее СМИ сообщили, что Twitter также отменил возможность просмотра постов без регистрации в системе.
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в мире, технологии, twitter, илон маск
В мире, Технологии, Twitter, Илон Маск
Маск планирует ввести новые ограничения в Twitter
Маск планирует ввести новые временные ограничения на чтение постов в Twitter
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск сообщил о планах
ввести новые временные ограничения на чтение постов в Twitter.
Илон Маск объявил в субботу о введении временных ограничений на чтение постов в социальной сети для борьбы со "скрепингом" - автоматизированным сбором массивов данных. Маск заявлял, что верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные аккаунты смогут читать 600 постов в сутки, а "новые неверифицированные аккаунты – 300 постов в сутки".
Однако вскоре бизнесмен на своей странице в Twitter написал, что "ограничения на чтение твитов скоро будут составлять восемь тысяч твитов для верифицированных аккаунтов, 800 - для неверифицированных аккаунтов, и до 400 - для новых верифицированных аккаунтов".
Ранее СМИ сообщили, что Twitter также отменил возможность просмотра постов без регистрации в системе.
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