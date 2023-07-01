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Маск ограничил чтение постов в Twitter
Маск ограничил чтение постов в Twitter - РИА Новости, 01.07.2023
Маск ограничил чтение постов в Twitter
Владелец Twitter Илон Маск объявил на своей странице в соцсети о введении временных ограничений на прочтение постов. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T21:18
2023-07-01T21:18
2023-07-01T22:14
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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск объявил на своей странице в соцсети о введении временных ограничений на прочтение постов."В ответ на зашкаливающие уровни скрепинга данных и манипуляций системой мы вводим временные лимиты. Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки", — написал он.Накануне Маск рассказал, что скрепингом очень активно занимаются несколько сотен организаций и попросил у пользователей совета, как бороться с такой практикой.Ранее СМИ писали, что Twitter также отменил возможность просмотра публикаций без регистрации.
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в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
Маск ограничил чтение постов в Twitter
Владелец Twitter Илон Маск ограничил чтение постов в соцсети для борьбы со скрепингом
ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости.
Владелец Twitter Илон Маск объявил на своей странице в соцсети
о введении временных ограничений на прочтение постов.
"В ответ на зашкаливающие уровни скрепинга данных и манипуляций системой мы вводим временные лимиты. Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки", — написал он.
Накануне Маск рассказал, что скрепингом очень активно занимаются несколько сотен организаций и попросил у пользователей совета, как бороться с такой практикой.
Ранее СМИ писали, что Twitter также отменил возможность просмотра публикаций без регистрации.
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