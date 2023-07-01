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Маск ограничил чтение постов в Twitter - РИА Новости, 01.07.2023
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21:18 01.07.2023 (обновлено: 22:14 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/twitter-1881688170.html
Маск ограничил чтение постов в Twitter
Маск ограничил чтение постов в Twitter - РИА Новости, 01.07.2023
Маск ограничил чтение постов в Twitter
Владелец Twitter Илон Маск объявил на своей странице в соцсети о введении временных ограничений на прочтение постов. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T21:18
2023-07-01T22:14
в мире
технологии
илон маск
twitter
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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск объявил на своей странице в соцсети о введении временных ограничений на прочтение постов."В ответ на зашкаливающие уровни скрепинга данных и манипуляций системой мы вводим временные лимиты. Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки", — написал он.Накануне Маск рассказал, что скрепингом очень активно занимаются несколько сотен организаций и попросил у пользователей совета, как бороться с такой практикой.Ранее СМИ писали, что Twitter также отменил возможность просмотра публикаций без регистрации.
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РИА Новости
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в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
Маск ограничил чтение постов в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск ограничил чтение постов в соцсети для борьбы со скрепингом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск объявил на своей странице в соцсети о введении временных ограничений на прочтение постов.
"В ответ на зашкаливающие уровни скрепинга данных и манипуляций системой мы вводим временные лимиты. Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки", — написал он.
Накануне Маск рассказал, что скрепингом очень активно занимаются несколько сотен организаций и попросил у пользователей совета, как бороться с такой практикой.
Ранее СМИ писали, что Twitter также отменил возможность просмотра публикаций без регистрации.
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