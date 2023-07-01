https://ria.ru/20230701/twitter-1881688170.html

Маск ограничил чтение постов в Twitter

Маск ограничил чтение постов в Twitter - РИА Новости, 01.07.2023

Маск ограничил чтение постов в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск объявил на своей странице в соцсети о введении временных ограничений на прочтение постов. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T21:18

2023-07-01T21:18

2023-07-01T22:14

в мире

технологии

илон маск

twitter

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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск объявил на своей странице в соцсети о введении временных ограничений на прочтение постов."В ответ на зашкаливающие уровни скрепинга данных и манипуляций системой мы вводим временные лимиты. Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки", — написал он.Накануне Маск рассказал, что скрепингом очень активно занимаются несколько сотен организаций и попросил у пользователей совета, как бороться с такой практикой.Ранее СМИ писали, что Twitter также отменил возможность просмотра публикаций без регистрации.

https://ria.ru/20230701/mask-1881608082.html

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2023

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в мире, технологии, илон маск, twitter