В Москве стартует марафон классического балета

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В РАМТ открываются XII Летние балетные сезоны, сообщает пресс-служба театра. За 60 дней сыграют 79 спектаклей. Всего в афише 17 классических балетов. Гости увидят три балета Петра Чайковского – "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик".Также запланированы постановки "Жизель" Адольфа Адана, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева, "Дон Кихот" и "Баядерка" Людвига Минкуса, "Эсмеральда" Цезаря Пуни, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Спартак" Арама Хачатуряна и "Сотворение мира" Андрея Петрова.Покажу одноактные балеты "Шопениана" Фредерика Шопена, "Шахерезада" Николая Римского-Корсакова и "Половецкие пляски" Александра Бородина. Для юных зрителей запланированы спектакль "Чиполлино" Карена Хачатуряна и премьера – "Продавец игрушек" Алексея Шелыгина. Все постановки пройдут в сопровождении оркестра. В летнем марафоне классического балета участвуют Чувашский государственный театр оперы и балета, Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, Воронежский государственный театр оперы и балета, Московский государственный академический театр имени Наталии Сац, Русский классический театр балета и Национальный классический балет.Ранее сообщалось о том, что Большой театр впервые привезет балет Джона Ноймайера "Анна Каренина" на фестиваль "Толстой" в "Ясной Поляне".
Также запланированы постановки "Жизель" Адольфа Адана, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева, "Дон Кихот" и "Баядерка" Людвига Минкуса, "Эсмеральда" Цезаря Пуни, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Спартак" Арама Хачатуряна и "Сотворение мира" Андрея Петрова.
Покажу одноактные балеты "Шопениана" Фредерика Шопена, "Шахерезада" Николая Римского-Корсакова и "Половецкие пляски" Александра Бородина.
Для юных зрителей запланированы спектакль "Чиполлино" Карена Хачатуряна и премьера – "Продавец игрушек" Алексея Шелыгина.
В летнем марафоне классического балета участвуют Чувашский государственный театр оперы и балета, Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, Воронежский государственный театр оперы и балета, Московский государственный академический театр имени Наталии Сац, Русский классический театр балета и Национальный классический балет.
Ранее сообщалось о том, что Большой театр впервые привезет балет Джона Ноймайера "Анна Каренина" на фестиваль "Толстой" в "Ясной Поляне".
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