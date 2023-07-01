Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартует марафон классического балета - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:00 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/teatr-1881469005.html
В Москве стартует марафон классического балета
В Москве стартует марафон классического балета - РИА Новости, 01.07.2023
В Москве стартует марафон классического балета
РАМТ открываются XII Летние балетные сезоны, сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T07:00
2023-07-01T07:00
культура
новости культуры
балет
театр
российский академический молодежный театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881538181_0:188:3304:2048_1920x0_80_0_0_ff5e0fcf4174577358b41b31d4c29620.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В РАМТ открываются XII Летние балетные сезоны, сообщает пресс-служба театра. За 60 дней сыграют 79 спектаклей. Всего в афише 17 классических балетов. Гости увидят три балета Петра Чайковского – "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик".Также запланированы постановки "Жизель" Адольфа Адана, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева, "Дон Кихот" и "Баядерка" Людвига Минкуса, "Эсмеральда" Цезаря Пуни, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Спартак" Арама Хачатуряна и "Сотворение мира" Андрея Петрова.Покажу одноактные балеты "Шопениана" Фредерика Шопена, "Шахерезада" Николая Римского-Корсакова и "Половецкие пляски" Александра Бородина. Для юных зрителей запланированы спектакль "Чиполлино" Карена Хачатуряна и премьера – "Продавец игрушек" Алексея Шелыгина. Все постановки пройдут в сопровождении оркестра. В летнем марафоне классического балета участвуют Чувашский государственный театр оперы и балета, Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, Воронежский государственный театр оперы и балета, Московский государственный академический театр имени Наталии Сац, Русский классический театр балета и Национальный классический балет.Ранее сообщалось о том, что Большой театр впервые привезет балет Джона Ноймайера "Анна Каренина" на фестиваль "Толстой" в "Ясной Поляне".
https://ria.ru/20230630/muzyka-1881525002.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881538181_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_51e13039809ef28b80f1fbd1280bf982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, балет, театр, российский академический молодежный театр
Культура, Новости культуры, Балет, Театр, Российский академический молодежный театр
В Москве стартует марафон классического балета

В РАМТе стартуют XII Летние балетные сезоны

© Фото предоставлено пресс-службой РАМТаСпектакль "Спящая красавица", Московский государственный академический театр имени Наталии Сац
Спектакль Спящая красавица, Московский государственный академический театр имени Наталии Сац
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В РАМТ открываются XII Летние балетные сезоны, сообщает пресс-служба театра.
За 60 дней сыграют 79 спектаклей. Всего в афише 17 классических балетов. Гости увидят три балета Петра Чайковского – "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик".
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа

Спектакль "Ромео и Джульетта", Русский классический театр балета

Артисты балета Ромео и Джульетта на сцене русского классического театра балета Валентины Грищенко

Спектакль "Ромео и Джульетта", Русский классический театр балета

© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа

Спектакль "Спартак" Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева

Артисты балета Спартак на сцене театра классического балета Н.Касаткиной и В.Василева

Спектакль "Спартак" Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева

© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
2 из 2

Спектакль "Ромео и Джульетта", Русский классический театр балета

© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
1 из 2

Спектакль "Спартак" Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева

© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
2 из 2
Также запланированы постановки "Жизель" Адольфа Адана, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева, "Дон Кихот" и "Баядерка" Людвига Минкуса, "Эсмеральда" Цезаря Пуни, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Спартак" Арама Хачатуряна и "Сотворение мира" Андрея Петрова.
Покажу одноактные балеты "Шопениана" Фредерика Шопена, "Шахерезада" Николая Римского-Корсакова и "Половецкие пляски" Александра Бородина.
Для юных зрителей запланированы спектакль "Чиполлино" Карена Хачатуряна и премьера – "Продавец игрушек" Алексея Шелыгина.
Все постановки пройдут в сопровождении оркестра.
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа

Спектакль "Чиполлино", Чувашский государственный театр оперы и балета

Артисты балета Чиполлино на сцене Чувашского театра

Спектакль "Чиполлино", Чувашский государственный театр оперы и балета

© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа

Спектакль "Дон Кихот", Воронежский государственный театр оперы и балета

Артисты балета Дон Кихот на сцене Воронежского театра

Спектакль "Дон Кихот", Воронежский государственный театр оперы и балета

© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа

Спектакль "Лебединое озеро", Национальный классический балет

Артисты балета Лебединое озеро на сцене национального классического балета Анны Нехлюдовой

Спектакль "Лебединое озеро", Национальный классический балет

© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
3 из 3

Спектакль "Чиполлино", Чувашский государственный театр оперы и балета

© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
1 из 3

Спектакль "Дон Кихот", Воронежский государственный театр оперы и балета

© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
2 из 3

Спектакль "Лебединое озеро", Национальный классический балет

© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
3 из 3
В летнем марафоне классического балета участвуют Чувашский государственный театр оперы и балета, Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, Воронежский государственный театр оперы и балета, Московский государственный академический театр имени Наталии Сац, Русский классический театр балета и Национальный классический балет.
Ранее сообщалось о том, что Большой театр впервые привезет балет Джона Ноймайера "Анна Каренина" на фестиваль "Толстой" в "Ясной Поляне".
Русский композитор Петр Ильич Чайковский - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В Москве наградили лауреатов Международного конкурса имени Чайковского
Вчера, 18:18
 
КультураНовости культурыБалетТеатрРоссийский академический молодежный театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала