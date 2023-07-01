https://ria.ru/20230701/teatr-1881469005.html

В Москве стартует марафон классического балета

В Москве стартует марафон классического балета - РИА Новости, 01.07.2023

В Москве стартует марафон классического балета

РАМТ открываются XII Летние балетные сезоны, сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T07:00

2023-07-01T07:00

2023-07-01T07:00

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В РАМТ открываются XII Летние балетные сезоны, сообщает пресс-служба театра. За 60 дней сыграют 79 спектаклей. Всего в афише 17 классических балетов. Гости увидят три балета Петра Чайковского – "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик".Также запланированы постановки "Жизель" Адольфа Адана, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева, "Дон Кихот" и "Баядерка" Людвига Минкуса, "Эсмеральда" Цезаря Пуни, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Спартак" Арама Хачатуряна и "Сотворение мира" Андрея Петрова.Покажу одноактные балеты "Шопениана" Фредерика Шопена, "Шахерезада" Николая Римского-Корсакова и "Половецкие пляски" Александра Бородина. Для юных зрителей запланированы спектакль "Чиполлино" Карена Хачатуряна и премьера – "Продавец игрушек" Алексея Шелыгина. Все постановки пройдут в сопровождении оркестра. В летнем марафоне классического балета участвуют Чувашский государственный театр оперы и балета, Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, Воронежский государственный театр оперы и балета, Московский государственный академический театр имени Наталии Сац, Русский классический театр балета и Национальный классический балет.Ранее сообщалось о том, что Большой театр впервые привезет балет Джона Ноймайера "Анна Каренина" на фестиваль "Толстой" в "Ясной Поляне".

https://ria.ru/20230630/muzyka-1881525002.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, балет, театр, российский академический молодежный театр