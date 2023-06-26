Большой театр покажет балет "Анна Каренина" под открытым небом на фестивале
Большой театр покажет балет "Анна Каренина" под открытым небом на фестивале "Толстой"
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"Балет "Анна Каренина"
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тема фестиваля "Толстой" в 2023 году — "Анна Каренина". Большой театр впервые привезет одноименный балет Джона Ноймайера на смотр. Об этом рассказали организаторы мероприятия на пресс-конференции, посвященной объявлению темы и программы, передает корреспондент РИА Новости.
Постановку покажут 8 и 9 июля под открытым небом. Специально построят сцену. Как отметил советник президента по культуре Владимир Толстой, она повторит размеры и параметры сцены Большого театра. Ранее столь масштабных площадок на фестивале не создавалось.
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"Балет "Анна Каренина"
Балет "Анна Каренина"
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"Балет "Анна Каренина"
Балет "Анна Каренина"
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"
2 из 2
Балет "Анна Каренина"
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"
1 из 2
Балет "Анна Каренина"
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"
2 из 2
Выступит более 120 артистов. Как рассказали в пресс-службе, на сцену выйдут премьер, заслуженный артист России Александр Волчков, ведущая солистка Кристина Кретова, первый солист Александр Водопетов и другие.
«
"Автор постановки Джон Ноймайер невероятно любит русскую культуру и сделал много спектаклей по книгам русских писателей. Среди них "Чайка" в Театре Станиславского и Немировича-Данченко, "Татьяна" по "Евгению Онегину" Пушкина и "Анна Каренина". Он всегда старался посетить те места, где жили создатели этих произведений. А сегодня дань этим местам отдает Большой театр. Мы едем в Ясную Поляну", — отметил Владимир Урин, генеральный директор Большого театра.
Также в программе фестиваля спектакль-променад в жанре театра предмета "Горькая редька" Михаила Плутахина. В постановке рассказывается о 70-х годах XIX века — времени, когда был написан роман "Анна Каренина". Проект объясняет, что происходило в мире, в России, в семьях Толстого и его современников.
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"Дом Л.Н. Толстого
Дом Л.Н. Толстого
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"Дом Л.Н. Толстого
Дом Л.Н. Толстого
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"
2 из 2
Дом Л.Н. Толстого
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"
1 из 2
Дом Л.Н. Толстого
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"
2 из 2
Гости смотра увидят "Муравейное братство", второй сезон спектакля-прогулки театра "Мастерская Брусникина" режиссера Алины Насибуллиной. Также покажут постановку "Мара" хореографа Альбины Вахитовой.
На фестивале впервые будет кинопрограмма. Кроме того, запланирована образовательная программа. Куратор — праправнучка Льва Николаевича Фекла Толстая. Лекции прочтут писатель Павел Басинский, литературовед Дарья Еремеева, а также Галина Федосеева — старший научный сотрудник музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна". Проведут интерактивные игры, участвуют артист Александр Синякович и иллюстратор Екатерина Гущина.
Есть программа и для юных зрителей.
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"Дом Волконского
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"
Дом Волконского
В этом году отмечается 195 лет со дня рождения Льва Толстого, 150 лет с начала работы писателя над романом "Анна Каренина".
Фестиваль "Толстой" пройдет с 7 по 9 июля 2023 года в пространстве усадьбы "Ясная Поляна".
Ранее сообщалось о старте XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского.