https://ria.ru/20230619/konkurs-1878724743.html

В Москве стартует Международный конкурс имени Петра Чайковского

В Москве стартует Международный конкурс имени Петра Чайковского - РИА Новости, 19.06.2023

В Москве стартует Международный конкурс имени Петра Чайковского

В Московской консерватории пройдет торжественное открытие XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:32

2023-06-19T17:32

2023-06-19T17:32

культура

новости культуры

конкурс имени п. и. чайковского

международный конкурс имени чайковского

петр чайковский

музыка

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Московской консерватории пройдет торжественное открытие XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского, сообщает пресс-служба мероприятия. На концерте выступят китайский пианист и композито Лю Ши Кунь, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, монгольский оперный певец Ариунбаатар Ганбаатар, виолончелист Александр Рамм и скрипач Павел Милюков. "За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — сопредседатель Оргкомитета XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Валерий Гергиев", — уточнили в пресс-службе. Все мероприятия музыкального состязания можно посмотреть в прямом эфире на его сайте и странице во "ВКонтакте". Также в Сети покажут дневники соревнования, интервью с гостями, закулисные репортажи и другие эксклюзивные съемки.Конкурс проходит с 19 июня по 1 июля.

https://ria.ru/20230616/chaykovskiy-1878680692.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, конкурс имени п. и. чайковского, международный конкурс имени чайковского, петр чайковский, музыка