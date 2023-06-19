https://ria.ru/20230619/konkurs-1878724743.html
В Москве стартует Международный конкурс имени Петра Чайковского
В Москве стартует Международный конкурс имени Петра Чайковского - РИА Новости, 19.06.2023
В Москве стартует Международный конкурс имени Петра Чайковского
В Московской консерватории пройдет торжественное открытие XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:32
2023-06-19T17:32
2023-06-19T17:32
культура
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международный конкурс имени чайковского
петр чайковский
музыка
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Московской консерватории пройдет торжественное открытие XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского, сообщает пресс-служба мероприятия. На концерте выступят китайский пианист и композито Лю Ши Кунь, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, монгольский оперный певец Ариунбаатар Ганбаатар, виолончелист Александр Рамм и скрипач Павел Милюков. "За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — сопредседатель Оргкомитета XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Валерий Гергиев", — уточнили в пресс-службе. Все мероприятия музыкального состязания можно посмотреть в прямом эфире на его сайте и странице во "ВКонтакте". Также в Сети покажут дневники соревнования, интервью с гостями, закулисные репортажи и другие эксклюзивные съемки.Конкурс проходит с 19 июня по 1 июля.
https://ria.ru/20230616/chaykovskiy-1878680692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве стартует Международный конкурс имени Петра Чайковского
В Московской консерватории откроют XVII Международный конкурс имени Петра Чайковского
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Московской консерватории пройдет торжественное открытие XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского, сообщает пресс-служба мероприятия.
На концерте выступят китайский пианист и композито Лю Ши Кунь, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, монгольский оперный певец Ариунбаатар Ганбаатар, виолончелист Александр Рамм и скрипач Павел Милюков.
«
"За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — сопредседатель Оргкомитета XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Валерий Гергиев", — уточнили в пресс-службе.
Все мероприятия музыкального состязания можно посмотреть в прямом эфире на его сайте и странице во "ВКонтакте". Также в Сети покажут дневники соревнования, интервью с гостями, закулисные репортажи и другие эксклюзивные съемки.
Конкурс проходит с 19 июня по 1 июля.
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