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В Москве стартует Международный конкурс имени Петра Чайковского - РИА Новости, 19.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:32 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/konkurs-1878724743.html
В Москве стартует Международный конкурс имени Петра Чайковского
В Москве стартует Международный конкурс имени Петра Чайковского - РИА Новости, 19.06.2023
В Москве стартует Международный конкурс имени Петра Чайковского
В Московской консерватории пройдет торжественное открытие XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:32
2023-06-19T17:32
культура
новости культуры
конкурс имени п. и. чайковского
международный конкурс имени чайковского
петр чайковский
музыка
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Московской консерватории пройдет торжественное открытие XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского, сообщает пресс-служба мероприятия. На концерте выступят китайский пианист и композито Лю Ши Кунь, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, монгольский оперный певец Ариунбаатар Ганбаатар, виолончелист Александр Рамм и скрипач Павел Милюков. "За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — сопредседатель Оргкомитета XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Валерий Гергиев", — уточнили в пресс-службе. Все мероприятия музыкального состязания можно посмотреть в прямом эфире на его сайте и странице во "ВКонтакте". Также в Сети покажут дневники соревнования, интервью с гостями, закулисные репортажи и другие эксклюзивные съемки.Конкурс проходит с 19 июня по 1 июля.
https://ria.ru/20230616/chaykovskiy-1878680692.html
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Культура, Новости культуры, Конкурс имени П. И. Чайковского, Международный конкурс имени Чайковского, Петр Чайковский, Музыка
В Москве стартует Международный конкурс имени Петра Чайковского

В Московской консерватории откроют XVII Международный конкурс имени Петра Чайковского

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗрители в зале перед началом выступления финалистов XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского в Москве
Зрители в зале перед началом выступления финалистов XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Московской консерватории пройдет торжественное открытие XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского, сообщает пресс-служба мероприятия.
На концерте выступят китайский пианист и композито Лю Ши Кунь, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, монгольский оперный певец Ариунбаатар Ганбаатар, виолончелист Александр Рамм и скрипач Павел Милюков.
«
"За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — сопредседатель Оргкомитета XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Валерий Гергиев", — уточнили в пресс-службе.
Все мероприятия музыкального состязания можно посмотреть в прямом эфире на его сайте и странице во "ВКонтакте". Также в Сети покажут дневники соревнования, интервью с гостями, закулисные репортажи и другие эксклюзивные съемки.
Конкурс проходит с 19 июня по 1 июля.
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КультураНовости культурыКонкурс имени П. И. ЧайковскогоМеждународный конкурс имени ЧайковскогоПетр ЧайковскийМузыка
 
 
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