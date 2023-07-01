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Испания отправит на Украину еще четыре танка Leopard - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/tanki-1881651953.html
Испания отправит на Украину еще четыре танка Leopard
Испания отправит на Украину еще четыре танка Leopard - РИА Новости, 01.07.2023
Испания отправит на Украину еще четыре танка Leopard
Испания отправит на Украину еще четыре боевых танка Leopard, а также бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь, сказал премьер-министр Испании Педро... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:48
2023-07-01T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
испания
педро санчес
владимир зеленский
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МАДРИД, 1 июл - РИА Новости. Испания отправит на Украину еще четыре боевых танка Leopard, а также бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь, сказал премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. &quot;Мы отправим новую тяжелую военную технику очень скоро, еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры. Мы также собираемся отправить портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием&quot;, - сказал Санчес в субботу.Сегодня утром премьер Испании прибыл с визитом в Киев, чтобы провести там первое в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза мероприятие. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, испания, педро санчес, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Испания, Педро Санчес, Владимир Зеленский
Испания отправит на Украину еще четыре танка Leopard

Премьер Санчес: Испания отправит на Украину еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard
Украинские и польские солдаты на танке Leopard - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard. Архивное фото
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МАДРИД, 1 июл - РИА Новости. Испания отправит на Украину еще четыре боевых танка Leopard, а также бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь, сказал премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
«

"Мы отправим новую тяжелую военную технику очень скоро, еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры. Мы также собираемся отправить портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием", - сказал Санчес в субботу.

Сегодня утром премьер Испании прибыл с визитом в Киев, чтобы провести там первое в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза мероприятие.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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