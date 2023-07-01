https://ria.ru/20230701/tanki-1881651953.html

Испания отправит на Украину еще четыре танка Leopard

Испания отправит на Украину еще четыре танка Leopard - РИА Новости, 01.07.2023

Испания отправит на Украину еще четыре танка Leopard

Испания отправит на Украину еще четыре боевых танка Leopard, а также бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь, сказал премьер-министр Испании Педро... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:48

2023-07-01T15:48

2023-07-01T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

испания

педро санчес

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4630d94e364c64eecbde49dc763b8a8d.jpg

МАДРИД, 1 июл - РИА Новости. Испания отправит на Украину еще четыре боевых танка Leopard, а также бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь, сказал премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. "Мы отправим новую тяжелую военную технику очень скоро, еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры. Мы также собираемся отправить портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием", - сказал Санчес в субботу.Сегодня утром премьер Испании прибыл с визитом в Киев, чтобы провести там первое в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза мероприятие. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html

украина

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, испания, педро санчес, владимир зеленский