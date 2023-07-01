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Во Франции произошли стычки между ультраправыми и протестующими - РИА Новости, 01.07.2023
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15:54 01.07.2023 (обновлено: 18:21 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/stychki-1881652519.html
Во Франции произошли стычки между ультраправыми и протестующими
Во Франции произошли стычки между ультраправыми и протестующими - РИА Новости, 01.07.2023
Во Франции произошли стычки между ультраправыми и протестующими
В коммуне Анже на западе Франции на фоне массовых беспорядков произошли стычки между ультраправыми активистами и протестующими против полицейского произвола,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:54
2023-07-01T18:21
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. В коммуне Анже на западе Франции на фоне массовых беспорядков произошли стычки между ультраправыми активистами и протестующими против полицейского произвола, передает телеканал BFMTV со ссылкой на судебный источник. &quot;Прокуратура Анже начала расследование по делу о ношении оружия, после того как ультраправые активисты попали на видео в центре города во время стычки с участниками запрещенной демонстрации&quot;, — говорится в сообщении.По информации BFMTV, стычки начались после того, как протестующие против полицейского произвола вышли на улицу, на которой обычно собираются члены ультраправой группировки Alvarium даже после ее роспуска. Две группы людей "обменялись оскорблениями", после чего ультраправые пустили в ход бейсбольные биты. Стычка продолжалась несколько минут, уточняет телеканал. В полицию жалоб не поступало. Следователи изучают видео с места происшествия. Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции произошли стычки между ультраправыми и протестующими

BFMTV: стычки между ультраправыми и протестующими произошли во Франции в ходе беспорядков

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время беспорядков во Франции
Сотрудники полиции во время беспорядков во Франции - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции во время беспорядков во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. В коммуне Анже на западе Франции на фоне массовых беспорядков произошли стычки между ультраправыми активистами и протестующими против полицейского произвола, передает телеканал BFMTV со ссылкой на судебный источник.
«

"Прокуратура Анже начала расследование по делу о ношении оружия, после того как ультраправые активисты попали на видео в центре города во время стычки с участниками запрещенной демонстрации", — говорится в сообщении.

Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
По информации BFMTV, стычки начались после того, как протестующие против полицейского произвола вышли на улицу, на которой обычно собираются члены ультраправой группировки Alvarium даже после ее роспуска.
Две группы людей "обменялись оскорблениями", после чего ультраправые пустили в ход бейсбольные биты. Стычка продолжалась несколько минут, уточняет телеканал.
В полицию жалоб не поступало. Следователи изучают видео с места происшествия.
Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.
Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
Взрывы в районе Пабло Пикассо в Нантере, 30 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
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Вчера, 08:00
 
В миреФранцияБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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