https://ria.ru/20230701/stychki-1881652519.html

Во Франции произошли стычки между ультраправыми и протестующими

Во Франции произошли стычки между ультраправыми и протестующими - РИА Новости, 01.07.2023

Во Франции произошли стычки между ультраправыми и протестующими

В коммуне Анже на западе Франции на фоне массовых беспорядков произошли стычки между ультраправыми активистами и протестующими против полицейского произвола,... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:54

2023-07-01T15:54

2023-07-01T18:21

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. В коммуне Анже на западе Франции на фоне массовых беспорядков произошли стычки между ультраправыми активистами и протестующими против полицейского произвола, передает телеканал BFMTV со ссылкой на судебный источник. "Прокуратура Анже начала расследование по делу о ношении оружия, после того как ультраправые активисты попали на видео в центре города во время стычки с участниками запрещенной демонстрации", — говорится в сообщении.По информации BFMTV, стычки начались после того, как протестующие против полицейского произвола вышли на улицу, на которой обычно собираются члены ультраправой группировки Alvarium даже после ее роспуска. Две группы людей "обменялись оскорблениями", после чего ультраправые пустили в ход бейсбольные биты. Стычка продолжалась несколько минут, уточняет телеканал. В полицию жалоб не поступало. Следователи изучают видео с места происшествия. Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере