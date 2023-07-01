https://ria.ru/20230701/strelba-1881643727.html

Полиция Молдавии рассказала о состоянии стрелявшего в аэропорту иностранца

Полиция Молдавии рассказала о состоянии стрелявшего в аэропорту иностранца - РИА Новости, 01.07.2023

Полиция Молдавии рассказала о состоянии стрелявшего в аэропорту иностранца

Мужчина, убивший в ходе инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева пограничника и сотрудника службы безопасности, тяжело ранен, он находится без сознания,... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T14:42

2023-07-01T14:42

2023-07-01T14:42

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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Мужчина, убивший в ходе инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева пограничника и сотрудника службы безопасности, тяжело ранен, он находится без сознания, заявил в субботу на брифинге в Кишиневе глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну. "Агрессор отказался от переговоров с силовиками. Во время штурма бригады спецназначения Fulger ("Молния") он получил тяжелые ранения. Сейчас он находится в больнице, без сознания", - сказал Чернэуцяну. Глава молдавской полиции добавил, что палата, где лежит нападавший, усиленно охраняется правоохранительными органами. Ранее в пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров.

https://ria.ru/20230630/strelba-1881586937.html

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в мире, кишинев, молдавия, таджикистан