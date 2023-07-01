https://ria.ru/20230701/strelba-1881630704.html

Полиция опровергла сообщения о захвате заложников в аэропорту Кишинева

Полиция опровергла сообщения о захвате заложников в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 01.07.2023

Полиция опровергла сообщения о захвате заложников в аэропорту Кишинева

Захвата заложников и раненных пассажиров во время инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева не было, заявил в субботу на брифинге глава генерального... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T12:48

2023-07-01T12:48

2023-07-01T12:49

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КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Захвата заложников и раненных пассажиров во время инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева не было, заявил в субботу на брифинге глава генерального инспектората полиции молдавской столицы Виорел Чернэуцяну. "Ни один из пассажиров в аэропорту не пострадал, и не было захвата заложников. Нападение агрессора длилось 2 минуты 30 секунд. Никто из сотрудников бригады специального назначения Fulger ("Молния") во время нейтрализации преступника не пострадал, только агрессор", - сказал Чернэуцяну. Ранее в пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, таджикистан