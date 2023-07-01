https://ria.ru/20230701/strelba-1881630704.html
Полиция опровергла сообщения о захвате заложников в аэропорту Кишинева
Полиция опровергла сообщения о захвате заложников в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 01.07.2023
Полиция опровергла сообщения о захвате заложников в аэропорту Кишинева
Захвата заложников и раненных пассажиров во время инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева не было, заявил в субботу на брифинге глава генерального... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:48
2023-07-01T12:48
2023-07-01T12:49
в мире
кишинев
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881550891_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cb2e87b45ae07dcd4f6e7c7b5e3e02c.jpg
КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Захвата заложников и раненных пассажиров во время инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева не было, заявил в субботу на брифинге глава генерального инспектората полиции молдавской столицы Виорел Чернэуцяну. "Ни один из пассажиров в аэропорту не пострадал, и не было захвата заложников. Нападение агрессора длилось 2 минуты 30 секунд. Никто из сотрудников бригады специального назначения Fulger ("Молния") во время нейтрализации преступника не пострадал, только агрессор", - сказал Чернэуцяну. Ранее в пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230701/strelba-1881606252.html
кишинев
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881550891_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a11c0fd2448330dc22afb213456dba83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, таджикистан
В мире, Кишинев, Таджикистан
Полиция опровергла сообщения о захвате заложников в аэропорту Кишинева
Глава полиции Кишинева Чернэуцяну: ни один пассажир не ранен, заложников не захватывали