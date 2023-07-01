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Полиция опровергла сообщения о захвате заложников в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 01.07.2023
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12:48 01.07.2023 (обновлено: 12:49 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/strelba-1881630704.html
Полиция опровергла сообщения о захвате заложников в аэропорту Кишинева
Полиция опровергла сообщения о захвате заложников в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 01.07.2023
Полиция опровергла сообщения о захвате заложников в аэропорту Кишинева
Захвата заложников и раненных пассажиров во время инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева не было, заявил в субботу на брифинге глава генерального... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:48
2023-07-01T12:49
в мире
кишинев
таджикистан
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КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Захвата заложников и раненных пассажиров во время инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева не было, заявил в субботу на брифинге глава генерального инспектората полиции молдавской столицы Виорел Чернэуцяну. "Ни один из пассажиров в аэропорту не пострадал, и не было захвата заложников. Нападение агрессора длилось 2 минуты 30 секунд. Никто из сотрудников бригады специального назначения Fulger ("Молния") во время нейтрализации преступника не пострадал, только агрессор", - сказал Чернэуцяну. Ранее в пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
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в мире, кишинев, таджикистан
В мире, Кишинев, Таджикистан
Полиция опровергла сообщения о захвате заложников в аэропорту Кишинева

Глава полиции Кишинева Чернэуцяну: ни один пассажир не ранен, заложников не захватывали

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЛюди у аэропорта Кишинева после инцидента со стрельбой
Люди у аэропорта Кишинева после инцидента со стрельбой - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Люди у аэропорта Кишинева после инцидента со стрельбой
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Захвата заложников и раненных пассажиров во время инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева не было, заявил в субботу на брифинге глава генерального инспектората полиции молдавской столицы Виорел Чернэуцяну.
«
"Ни один из пассажиров в аэропорту не пострадал, и не было захвата заложников. Нападение агрессора длилось 2 минуты 30 секунд. Никто из сотрудников бригады специального назначения Fulger ("Молния") во время нейтрализации преступника не пострадал, только агрессор", - сказал Чернэуцяну.
Ранее в пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Появились подробности инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева
Вчера, 08:29
 
В миреКишиневТаджикистан
 
 
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