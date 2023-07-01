https://ria.ru/20230701/strelba-1881627765.html

ГП не стала называть инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева терактом

ГП не стала называть инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева терактом - РИА Новости, 01.07.2023

ГП не стала называть инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева терактом

Правоохранительные органы Молдавии не квалифицируют инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева как теракт, уголовное дело возбуждено за убийство, заявил в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T12:14

2023-07-01T12:14

2023-07-01T12:27

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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии не квалифицируют инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева как теракт, уголовное дело возбуждено за убийство, заявил в субботу на брифинге в Кишиневе и.о. генпрокурора республики Ион Мунтяну.Ранее в пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты были временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров."Уголовное дело по статье терроризм даже не было заведено. Это была одна из первоначальных версий, но не основная. Уголовное дело возбуждено за убийство", - сказал Мунтян.Он подчеркнул, что гражданина Таджикистана, устроившего стрельбу в аэропорту, будут судить в Молдавии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия