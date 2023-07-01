ГП не стала называть инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева терактом
И.о. генпрокурора Мунтяну: инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева не являлся терактом
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМашины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева
© Sputnik / Родион Прока
Машины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии не квалифицируют инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева как теракт, уголовное дело возбуждено за убийство, заявил в субботу на брифинге в Кишиневе и.о. генпрокурора республики Ион Мунтяну.
Ранее в пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты были временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров.
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"Уголовное дело по статье терроризм даже не было заведено. Это была одна из первоначальных версий, но не основная. Уголовное дело возбуждено за убийство", - сказал Мунтян.
Он подчеркнул, что гражданина Таджикистана, устроившего стрельбу в аэропорту, будут судить в Молдавии.