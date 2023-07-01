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Появились подробности инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 01.07.2023
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08:29 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/strelba-1881606252.html
Появились подробности инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева
Появились подробности инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 01.07.2023
Появились подробности инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева
Гражданин Таджикистана, накануне открывший стрельбу в аэропорту города Кишинева, разыскивается Таджикистаном по делу о похищении человека, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:29
2023-07-01T08:29
в мире
кишинев
таджикистан
стамбул
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ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданин Таджикистана, накануне открывший стрельбу в аэропорту города Кишинева, разыскивается Таджикистаном по делу о похищении человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе генеральной прокуратуры Таджикистана. "Рустам Ашуров, открывший накануне стрельбу в аэропорту города Кишинева, разыскивается Таджикистаном по делу о похищении зампредседателя Ориёнбанка Шухрата Исматуллоева, совершенном им 24 июня совместно с группой лиц", - сказал собеседник агентства. По его словам, Ашуров сразу после совершения данного преступления вылетел в Стамбул, а оттуда полетел в Кишинев, надеясь в дальнейшем скрыться в странах Европейского Союза. "При пересечении госграницы Молдовы и попытке его задержания он, схватив пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов аэропорта города Кишинёв, застрелил двоих и взял в заложники нескольких лиц. При проведении антитеррористической операции Ашуров был ранен и задержан", - добавили в пресс-службе.
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в мире, кишинев, таджикистан, стамбул
В мире, Кишинев, Таджикистан, Стамбул
Появились подробности инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева

Устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева жителя Таджикистана разыскивали за похищение

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у аэропорта Кишинева
Сотрудники правоохранительных органов у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Сотрудники правоохранительных органов у аэропорта Кишинева
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданин Таджикистана, накануне открывший стрельбу в аэропорту города Кишинева, разыскивается Таджикистаном по делу о похищении человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе генеральной прокуратуры Таджикистана.
"Рустам Ашуров, открывший накануне стрельбу в аэропорту города Кишинева, разыскивается Таджикистаном по делу о похищении зампредседателя Ориёнбанка Шухрата Исматуллоева, совершенном им 24 июня совместно с группой лиц", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Ашуров сразу после совершения данного преступления вылетел в Стамбул, а оттуда полетел в Кишинев, надеясь в дальнейшем скрыться в странах Европейского Союза.
«
"При пересечении госграницы Молдовы и попытке его задержания он, схватив пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов аэропорта города Кишинёв, застрелил двоих и взял в заложники нескольких лиц. При проведении антитеррористической операции Ашуров был ранен и задержан", - добавили в пресс-службе.
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