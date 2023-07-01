Появились подробности инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева
Устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева жителя Таджикистана разыскивали за похищение
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у аэропорта Кишинева
© Sputnik / Родион Прока
Сотрудники правоохранительных органов у аэропорта Кишинева
ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданин Таджикистана, накануне открывший стрельбу в аэропорту города Кишинева, разыскивается Таджикистаном по делу о похищении человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе генеральной прокуратуры Таджикистана.
"Рустам Ашуров, открывший накануне стрельбу в аэропорту города Кишинева, разыскивается Таджикистаном по делу о похищении зампредседателя Ориёнбанка Шухрата Исматуллоева, совершенном им 24 июня совместно с группой лиц", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Ашуров сразу после совершения данного преступления вылетел в Стамбул, а оттуда полетел в Кишинев, надеясь в дальнейшем скрыться в странах Европейского Союза.
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"При пересечении госграницы Молдовы и попытке его задержания он, схватив пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов аэропорта города Кишинёв, застрелил двоих и взял в заложники нескольких лиц. При проведении антитеррористической операции Ашуров был ранен и задержан", - добавили в пресс-службе.