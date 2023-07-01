https://ria.ru/20230701/strelba-1881606252.html

Появились подробности инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева

Появились подробности инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 01.07.2023

Появились подробности инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева

Гражданин Таджикистана, накануне открывший стрельбу в аэропорту города Кишинева, разыскивается Таджикистаном по делу о похищении человека, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T08:29

2023-07-01T08:29

2023-07-01T08:29

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ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданин Таджикистана, накануне открывший стрельбу в аэропорту города Кишинева, разыскивается Таджикистаном по делу о похищении человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе генеральной прокуратуры Таджикистана. "Рустам Ашуров, открывший накануне стрельбу в аэропорту города Кишинева, разыскивается Таджикистаном по делу о похищении зампредседателя Ориёнбанка Шухрата Исматуллоева, совершенном им 24 июня совместно с группой лиц", - сказал собеседник агентства. По его словам, Ашуров сразу после совершения данного преступления вылетел в Стамбул, а оттуда полетел в Кишинев, надеясь в дальнейшем скрыться в странах Европейского Союза. "При пересечении госграницы Молдовы и попытке его задержания он, схватив пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов аэропорта города Кишинёв, застрелил двоих и взял в заложники нескольких лиц. При проведении антитеррористической операции Ашуров был ранен и задержан", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230630/strelba-1881586937.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, таджикистан, стамбул