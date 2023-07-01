Глава УПЦ провел службу в Киеве после требования Минкульта покинуть лавру
Глава УПЦ Онуфрий провел службу в киевской лавре после требования Минкульта покинуть ее
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) в субботу провел богослужение в Киево-Печерской лавре после выдвижениям Минкультом ультиматума с требованием покинуть помещения лавры до 4 июля.
Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством.
"Первого июля 2023 года, накануне недели 4-й после Пятидесятницы, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил всенощное бдение в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении на сайте УПЦ. Богослужение прошло в храме Агапита Печерского.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ.