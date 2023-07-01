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Глава УПЦ провел службу в Киеве после требования Минкульта покинуть лавру - РИА Новости, 01.07.2023
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Религия
 
23:22 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/sluzhba-1881697631.html
Глава УПЦ провел службу в Киеве после требования Минкульта покинуть лавру
Глава УПЦ провел службу в Киеве после требования Минкульта покинуть лавру - РИА Новости, 01.07.2023
Глава УПЦ провел службу в Киеве после требования Минкульта покинуть лавру
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) в субботу провел богослужение в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T23:22
2023-07-01T23:22
религия
украина
киев
россия
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) в субботу провел богослужение в Киево-Печерской лавре после выдвижениям Минкультом ультиматума с требованием покинуть помещения лавры до 4 июля. Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством. "Первого июля 2023 года, накануне недели 4-й после Пятидесятницы, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил всенощное бдение в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении на сайте УПЦ. Богослужение прошло в храме Агапита Печерского. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ.
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украина, киев, россия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Ситуация вокруг УПЦ
Глава УПЦ провел службу в Киеве после требования Минкульта покинуть лавру

Глава УПЦ Онуфрий провел службу в киевской лавре после требования Минкульта покинуть ее

© Фото : УПЦВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : УПЦ
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) в субботу провел богослужение в Киево-Печерской лавре после выдвижениям Минкультом ультиматума с требованием покинуть помещения лавры до 4 июля.
Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством.
"Первого июля 2023 года, накануне недели 4-й после Пятидесятницы, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил всенощное бдение в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении на сайте УПЦ. Богослужение прошло в храме Агапита Печерского.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ.
Прихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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