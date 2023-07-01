https://ria.ru/20230701/serbiya-1881696600.html

Оппозиция Сербии пригрозила властям новой блокадой автомобильного движения

Оппозиция Сербии пригрозила властям новой блокадой автомобильного движения - РИА Новости, 01.07.2023

Оппозиция Сербии пригрозила властям новой блокадой автомобильного движения

Лидеры сербской оппозиции, которые блокировали в пятницу вечером участки международной автотрассы под Белградом и в городе Нови-Сад, в субботу пригрозили... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T23:06

2023-07-01T23:06

2023-07-01T23:06

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 1 июл – РИА Новости. Лидеры сербской оппозиции, которые блокировали в пятницу вечером участки международной автотрассы под Белградом и в городе Нови-Сад, в субботу пригрозили властям страны новыми блокадами транспортных артерий в разгар туристического сезона. В пятницу вечером участники восьмого протеста "Сербия против насилия" на автомобилях замедлили, а затем блокировали движение на отрезке международной автомагистрали из Будапешта в Салоники в двух местах в Белграде и одном на въезде в Нови-Сад. Эта автотрасса летом служит сербам для семейных поездок на отдых в Грецию, а также для транзита граждан других стран. "Мы не откажемся от протестов и блокады дорог в предстоящем периоде, извиняемся перед гражданами Сербии за пробки. Он (президент Александр Вучич - ред.) игнорирует нас все время, хорошо, это его метод. Посмотрим каково ему будет, когда остановим движение на час в разгар туристического сезона. Я сказал, что есть такая опция и не сомневайтесь, что так и произойдет", - заявил один из организаторов протеста Александр Йованович Чута в эфире телеканала N1 (балканское отделение CNN). В субботу демонстранты в ходе девятой массовой акции прошли колонной по центру города от парламента Сербии до офиса телеканала Pink, где потребовали прекращения показа реалити-шоу "Задруга" и необъективных по их мнению информационных программ. Президент Сербии Александр Вучич заявил 27 июня, что слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко о дестабилизации Сербии извне показывают ее отличное знание ситуации на Балканах. Матвиенко перед тем заявила, что Запад готовит "цветную революцию" в Сербии. По ее мнению, сейчас налицо "классический пример сетецентричной войны", когда подконтрольные Западу сетевые структуры используют какую-нибудь чувствительную тему для расшатывания ситуации в республике, а после этого провоцируют демонстрации. Вучич ранее назвал протесты оппозиции мирными, за исключением угроз его убить и подчеркнул, что сербские власти избегают применения силы против демонстрантов, как это делают в ЕС. Демонстранты с середины мая ходят по выходным колонной от Скупщины (парламента) по центральным улицам города. В минувшую субботу состоялась очередная мирная акция сторонников оппозиции. Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов власти собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, в результате которых погибли 19 человек. По его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум девять тысяч демонстрантов. Протесты затем повторялись несколько раз с перекрытием важных транспортных артерий Белграда и международной автотрассы из Будапешта в Салоники. Требования демонстрантов - отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.

https://ria.ru/20230625/myatezh-1880306894.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, сербия, белград (город), будапешт, валентина матвиенко, совет федерации рф, евросоюз, александр вучич, братислав гашич