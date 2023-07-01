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Зеленский ввел санкции против "Мосэнергосбыта" - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/sanktsii-1881647401.html
Зеленский ввел санкции против "Мосэнергосбыта"
Зеленский ввел санкции против "Мосэнергосбыта" - РИА Новости, 01.07.2023
Зеленский ввел санкции против "Мосэнергосбыта"
Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении 291 предприятия и организации России и других государств, среди которых российская энергетическая... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:21
2023-07-01T15:21
специальная военная операция на украине
экономика
украина
россия
белоруссия
владимир зеленский
мосэнергосбыт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении 291 предприятия и организации России и других государств, среди которых российская энергетическая компания "Мосэнергосбыт". "В соответствии со статьей 107 конституции Украины постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Санкционные списки опубликованы в дополнение к указу, в котором 291 организация России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Кипра. Среди российских компаний санкции введены против энергетической компании "Мосэнергосбыт". Среди других компаний, которые теперь будут ограничены, указаны следующие: публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева", акционерное общество "Тяжмаш", акционерное общество "Завод Атлант", акционерное общество "502-й завод по ремонту военно-технического имущества" и другие. В общем санкции также затронули 193 физических лица, среди которых указаны: член Народного совета ДНР Ирина Костенко, начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. В списке также руководители казанского завода "Электроприбор" Павел Инцын и Павел Шацкий и руководитель Смоленского завода радиодеталей концерна "Автоматика" госкорпорации "Ростех" Георгий Лужецкий. Санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html
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экономика, украина, россия, белоруссия, владимир зеленский, мосэнергосбыт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростех
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Россия, Белоруссия, Владимир Зеленский, Мосэнергосбыт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростех
Зеленский ввел санкции против "Мосэнергосбыта"

Зеленский ввел санкции против энергетической компании "Мосэнергосбыт" на десять лет

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении 291 предприятия и организации России и других государств, среди которых российская энергетическая компания "Мосэнергосбыт".
"В соответствии со статьей 107 конституции Украины постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Санкционные списки опубликованы в дополнение к указу, в котором 291 организация России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Кипра. Среди российских компаний санкции введены против энергетической компании "Мосэнергосбыт". Среди других компаний, которые теперь будут ограничены, указаны следующие: публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева", акционерное общество "Тяжмаш", акционерное общество "Завод Атлант", акционерное общество "502-й завод по ремонту военно-технического имущества" и другие.
В общем санкции также затронули 193 физических лица, среди которых указаны: член Народного совета ДНР Ирина Костенко, начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. В списке также руководители казанского завода "Электроприбор" Павел Инцын и Павел Шацкий и руководитель Смоленского завода радиодеталей концерна "Автоматика" госкорпорации "Ростех" Георгий Лужецкий.
Санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском
25 июня, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаРоссияБелоруссияВладимир ЗеленскийМосэнергосбытМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростех
 
 
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