https://ria.ru/20230701/sanktsii-1881647401.html

Зеленский ввел санкции против "Мосэнергосбыта"

Зеленский ввел санкции против "Мосэнергосбыта" - РИА Новости, 01.07.2023

Зеленский ввел санкции против "Мосэнергосбыта"

Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении 291 предприятия и организации России и других государств, среди которых российская энергетическая... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:21

2023-07-01T15:21

2023-07-01T15:21

специальная военная операция на украине

экономика

украина

россия

белоруссия

владимир зеленский

мосэнергосбыт

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении 291 предприятия и организации России и других государств, среди которых российская энергетическая компания "Мосэнергосбыт". "В соответствии со статьей 107 конституции Украины постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Санкционные списки опубликованы в дополнение к указу, в котором 291 организация России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Кипра. Среди российских компаний санкции введены против энергетической компании "Мосэнергосбыт". Среди других компаний, которые теперь будут ограничены, указаны следующие: публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева", акционерное общество "Тяжмаш", акционерное общество "Завод Атлант", акционерное общество "502-й завод по ремонту военно-технического имущества" и другие. В общем санкции также затронули 193 физических лица, среди которых указаны: член Народного совета ДНР Ирина Костенко, начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. В списке также руководители казанского завода "Электроприбор" Павел Инцын и Павел Шацкий и руководитель Смоленского завода радиодеталей концерна "Автоматика" госкорпорации "Ростех" Георгий Лужецкий. Санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.

https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html

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экономика, украина, россия, белоруссия, владимир зеленский, мосэнергосбыт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростех